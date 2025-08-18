#АЭС в Казахстане
Общество

В Год рабочих профессий в Шымкенте чествовали строителей

Поздравление строителей, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 15:28 Фото: акимат города Шымкент
В Год рабочих профессий в Шымкенте состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников строительной сферы.

Аким города Габит Сыздыкбеков поздравил специалистов и вручил от имени президента РК государственные награды – ордена "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" и благодарственные письма лучшим представителям отрасли.

Фото: акимат города Шымкент

В своем выступлении глава мегаполиса подчеркнул, что именно строители являются одними из главных созидателей комфортной городской среды. Благодаря их труду в Шымкенте возводятся новые жилые комплексы, социальные объекты и современная инфраструктура, обеспечивающая качество жизни и безопасность жителей.

Фото: акимат города Шымкент

Особо отмечено, что в Год рабочих профессий труд строителей приобретает особое значение как пример высокой квалификации, ответственности и преданности делу.

Фото: акимат города Шымкент

Аким города выразил благодарность за вклад в развитие мегаполиса и пожелал специалистам новых успехов, здоровья и благополучия.

Фото: акимат города Шымкент

Айсулу Омарова
