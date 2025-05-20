Глава государства наградил Базарбека Атыгаева орденом "Құрмет"
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, передает Almaty.tv.
Президент выразил признательность деятелям культуры отрасли, которые вносят неоценимый вклад в обогащение духовного мира, сохранение самобытности нашего народа.
Указом президента за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Республикой Казахстан были награждены ряд работников культуры и искусства.
Среди награжденных – известный казахстанский культурный деятель, первый заместитель руководителя телерадиокомпании "Almaty" Базарбек Атыгаев. Президент вручил ему орден "Құрмет" за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры.
Коллектив телеканала "Almaty" искренне поздравляет Базарбека Атыгаева с наградой и желает ему дальнейших творческих успехов.