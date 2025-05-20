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Пресс-релизы

Глава государства наградил Базарбека Атыгаева орденом "Құрмет"

Токаев вручает орден Крумет, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 15:01 Фото: akorda.kz
В преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства, передает Almaty.tv.

Президент выразил признательность деятелям культуры отрасли, которые вносят неоценимый вклад в обогащение духовного мира, сохранение самобытности нашего народа.

Указом президента за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Республикой Казахстан были награждены ряд работников культуры и искусства.

Среди награжденных – известный казахстанский культурный деятель, первый заместитель руководителя телерадиокомпании "Almaty" Базарбек Атыгаев. Президент вручил ему орден "Құрмет" за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры.

Коллектив телеканала "Almaty" искренне поздравляет Базарбека Атыгаева с наградой и желает ему дальнейших творческих успехов.

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Айсулу Омарова
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