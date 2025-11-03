Год рабочих профессий: партия "Ауыл" наградила лучших тружеников и активную молодежь страны

1 ноября в Астане состоялось торжественное мероприятие партии "Ауыл", посвященное чествованию представителей рабочих профессий и активной молодежи.

В рамках церемонии десятки передовиков производства, ученых, фермеров и студентов были награждены государственными и партийными наградами за вклад в развитие страны.

2025 год по Указу президента Республики Казахстан объявлен Годом рабочих профессий. Эта инициатива направлена на повышение престижа труда, формирование уважения к людям, создающим основу экономики, и признание их вклада в развитие государства.

В рамках Года рабочих профессий партия "Ауыл" запустила проект "Еңбек адамы", в ходе которого рассказывает о трудовых буднях и достижениях простых тружеников, посвятивших жизнь развитию родной земли. Торжественная церемония в актовом зале Астанинского медицинского университета стала продолжением инициативы.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

На мероприятии были вручены 10 государственных и около 50 ведомственных и партийных наград, выдвинутых "Ауыл" партиясы. Многие из них посвятили десятилетия развитию своих отраслей, внедрению инноваций и повышению эффективности труда.

Награды получили руководители хозяйств, селекционеры, инженеры и ветеринары, внедряющие современные технологии и добивающиеся высоких показателей в производстве.

Были отмечены также представители науки и образования, чьи исследования и преподавательская деятельность способствуют укреплению кадрового потенциала страны. Среди награжденных: ученые, авторы научных трудов, педагоги и молодые специалисты, успешно реализующие инновационные проекты.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

Вручая государственные награды, председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев отметил, что церемония стала отражением особого внимания президента страны к людям труда:

"Сегодняшние награды вручаются от имени главы государства. Это – проявление высокой оценки и особого уважения президента к простым труженикам и гражданам, внесшим значительный вклад в развитие страны. Президент неоднократно подчеркивал, что каждый труженик вносит значительный вклад в процветание Казахстана, и поэтому придает личное большое внимание государственной поддержке их труда", – отметил он.

Помимо государственных наград, на церемонии были вручены ведомственные и партийные знаки отличия, которыми отметили граждан, проявивших высокий профессионализм, преданность своему делу и активную гражданскую позицию. Среди них были специалисты в сфере сельского хозяйства, транспорта, экологии, физической культуры и спорта.

Отдельной частью программы стало подведение итогов партийного телепроекта "Аграрлы Казахстан", направленного на популяризацию сельского труда и современных достижений аграрной отрасли. По итогам конкурса победителем в номинации "Приз зрительских симпатий" стал Северо-Казахстанский филиал партии.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

Особое внимание было уделено молодежи. На сцене чествовали командиров и активистов студенческих молодежных отрядов, созданных в этом году во всех регионах страны. Эти отряды объединяют молодых людей, готовых трудиться во благо общества и развивать свои регионы через реальное дело. На сцене были отмечены 12 самых активных командиров и участников.

Серик Егизбаев выразил благодарность молодым участникам, подчеркнув их роль в будущем страны:

"Мы выражаем благодарность всем членам отрядов, принявшим активное участие в успешной реализации проекта. Их настойчивость и трудолюбие – это яркий пример, который открывает путь к формированию будущих лидеров. Мы гордимся достижениями этой молодежи и верим, что они продолжат свою активную деятельность и в будущем", – отметил председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

В завершение церемонии Серик Егизбаев отметил, что работа по поддержке трудящихся и молодежи будет продолжена. Партия продолжит работу по повышению статуса трудящихся, развитию потенциала молодежи и поддержке инициатив в сельских регионах страны.