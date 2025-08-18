Соцобъекты на 60 млрд тенге построят в области Улытау за счет спонсоров

В области Улытау за счет спонсорских средств системно реализуются социальные и инфраструктурные проекты. Об этом сообщил аким области Дастан Рыспеков в ходе пресс-конференции с представителями СМИ.

Аким области представил перспективы развития региона, приоритетные направления социально-экономического развития и инвестиционные проекты, а также инициативы по улучшению качества жизни населения.

Фото: акимат области Улытау

Социальные объекты и инфраструктура на спонсорские средства

По его словам, в течение года в регионе реализуются важные социальные инфраструктурные проекты на сумму свыше 60 млрд тенге. Данные проекты будут реализованы за счет спонсорских средств недропользователей, частных фондов и общественного фонда "Қазақстан халқына".

Среди проектов современный Конгресс-центр, Дворец школьников, ледовая арена на 1500 мест с плавательным бассейном, Академия детско-юношеского спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы, мечеть, поликлиника, детский сад и другие. Всего в регионе реализуется 33 проекта.

Фото: акимат области Улытау

К примеру, Конгресс-центр, по словам главы региона, представляет собой многофункциональное здание, предназначенное для проведения различных мероприятий, таких как конференции, форумы, выставки, концерты, а также официальные приемы. В целях эффективного использования помещения рассматривается вопрос о размещении в нем областных подведомственных организаций в сфере культуры.

Фото: акимат области Улытау

Кроме этого, сообщается, что за счет указанных средств планируется реализовать ряд мероприятий по социальной поддержке врачей и педагогов, а также развитию спорта.

Новые инициативы и планы развития

Также отмечается, что в области сформирован дополнительный перечень из 14 объектов на общую сумму 33,7 млрд тенге. В этот перечень включены такие объекты, как хоккейный корт, Дворец культуры в пос. Жанаарка, физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Кенгир и Талап, а также капитальный ремонт хоккейного корта спортивно-оздоровительного комплекса в городе Сатпаев.

Фото: акимат области Улытау

В рамках Кумкольского месторождения в сотрудничестве с одним из недропользователей планируется создание аллеи государственных символов с установкой флагштока в городе Жезказган.

Данная работа, по заявлениям главы региона, будет проводиться на системной основе для обеспечения благоприятного проживания граждан региона.