Соцобъекты на 60 млрд тенге построят в области Улытау за счет спонсоров
Аким области представил перспективы развития региона, приоритетные направления социально-экономического развития и инвестиционные проекты, а также инициативы по улучшению качества жизни населения.
Фото: акимат области Улытау
Социальные объекты и инфраструктура на спонсорские средства
По его словам, в течение года в регионе реализуются важные социальные инфраструктурные проекты на сумму свыше 60 млрд тенге. Данные проекты будут реализованы за счет спонсорских средств недропользователей, частных фондов и общественного фонда "Қазақстан халқына".
Среди проектов современный Конгресс-центр, Дворец школьников, ледовая арена на 1500 мест с плавательным бассейном, Академия детско-юношеского спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы, мечеть, поликлиника, детский сад и другие. Всего в регионе реализуется 33 проекта.
Фото: акимат области Улытау
К примеру, Конгресс-центр, по словам главы региона, представляет собой многофункциональное здание, предназначенное для проведения различных мероприятий, таких как конференции, форумы, выставки, концерты, а также официальные приемы. В целях эффективного использования помещения рассматривается вопрос о размещении в нем областных подведомственных организаций в сфере культуры.
Фото: акимат области Улытау
Кроме этого, сообщается, что за счет указанных средств планируется реализовать ряд мероприятий по социальной поддержке врачей и педагогов, а также развитию спорта.
Новые инициативы и планы развития
Также отмечается, что в области сформирован дополнительный перечень из 14 объектов на общую сумму 33,7 млрд тенге. В этот перечень включены такие объекты, как хоккейный корт, Дворец культуры в пос. Жанаарка, физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Кенгир и Талап, а также капитальный ремонт хоккейного корта спортивно-оздоровительного комплекса в городе Сатпаев.
Фото: акимат области Улытау
В рамках Кумкольского месторождения в сотрудничестве с одним из недропользователей планируется создание аллеи государственных символов с установкой флагштока в городе Жезказган.
Данная работа, по заявлениям главы региона, будет проводиться на системной основе для обеспечения благоприятного проживания граждан региона.