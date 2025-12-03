Дети подверглись буллингу: аким области Улытау рассказал, почему судился с одной из жительниц региона

Аким области Улытау Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК 3 декабря 2025 года объяснил свою реакцию на слухи о коррупции, передает корреспондент Zakon.kz.

Дастан Рыспеков считает, что критика была необоснованной.

"Понимаю, если это относится к моей работе, без проблем, но когда человек обвиняет в коррупции, это наносит вред моей репутации. У меня тоже есть близкие, дети, которые также в Жезказгане, учатся в школе, и, к сожалению, они после этих заявлений в TikTok подвергались буллингу. У меня мама работает в Жезказгане. Ее коллеги часто упоминали этот вопрос, обращались к ней. Соответственно, моей репутации был нанесен большой вред", – сказал он.

По его словам, не один раз он предупреждал об ответственности.

"Я с этим был несогласен. Неоднократно мы предупреждали о том, что в соответствии с законом автор будет привлечена к ответственности. Человек не пошел на это, и даже на медиативное соглашение не согласился. То есть я поступил ровно так, как посчитал нужным", – резюмировал глава региона.

