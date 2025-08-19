#АЭС в Казахстане
Общество

В Яндекс Такси появилась детализация стоимости поездки

Приложение Яндекс, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 11:23 Фото: freepik
В приложении Яндекс Go появилась возможность узнать, из чего складывается стоимость предстоящей поездки на такси.

В детализации цены отражены стоимость подачи автомобиля, суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса, если она есть, и стоимость дополнительных опций, в том числе за детское кресло или за перевозку животных.

Детализацию цены можно увидеть до заказа такси. Для этого необходимо нажать на значок тенге в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки. Ранее в мае 2025 года в рамках антимонопольного комплаенса Яндекс Такси взял на себя ответственность разработать функцию "детализация цены" для пассажиров.

В апреле этого года компания представила документальный фильм "Антология технологий Яндекс Такси: почему цена такая?", который отвечает на вопросы, почему и как цена на поездку может меняться и почему в разных городах Казахстана поездка на одно и то же расстояние может стоить по-разному.

Фото: Yandex Qazaqstan

Айсулу Омарова
