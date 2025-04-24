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Экономика и бизнес

Почему цена такая: команда Яндекс Такси представила фильм о ценообразовании поездок

Почему цена такая, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 19:09 Фото: Yandex Qazaqstan
В фильме "Антология технологий Яндекс Такси: Почему цена такая?" специалисты сервиса простым языком рассказали из чего складывается стоимость поездки, ответили на самые популярные в соцсетях вопросы о ценах и дали советы, как можно сэкономить в пути.

Фильм доступен на казахском и русском языках. Озвучил проект Алишер Еликбаев.

Фильм объясняет, как рассчитывается стоимость поездки, почему и как она может увеличиваться и почему в разных городах Казахстана поездка на одно и то же расстояние стоит по-разному. Сотрудники Яндекс Такси также делятся тем, как сервис балансирует в интересах пассажиров и водителей в вопросе цены, рассказывают о своих экспериментах и ошибках.


"Перед поездкой пассажиры видят стоимость поездки, но не всегда знают из чего она складывается, этим фильмом мы хотели очень доступно рассказать не только о формуле расчета поездки, но и объяснить, какие технологии работают у нас в сервисе и как они влияют на стоимость и комфорт поездок, а еще развенчать некоторые популярные мифы вокруг цен на такси," – комментирует руководитель Яндекс Такси Тайыр Байдуйсен.

В проекте подробно рассказывается о всех возможностях сервиса, которые позволяют уехать дешевле, когда это необходимо.

Фильм доступен в YouTube на казахском и русском языках.

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Айсулу Омарова
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