Почему цена такая: команда Яндекс Такси представила фильм о ценообразовании поездок
Фото: Yandex Qazaqstan
В фильме "Антология технологий Яндекс Такси: Почему цена такая?" специалисты сервиса простым языком рассказали из чего складывается стоимость поездки, ответили на самые популярные в соцсетях вопросы о ценах и дали советы, как можно сэкономить в пути.
Фильм доступен на казахском и русском языках. Озвучил проект Алишер Еликбаев.
Фильм объясняет, как рассчитывается стоимость поездки, почему и как она может увеличиваться и почему в разных городах Казахстана поездка на одно и то же расстояние стоит по-разному. Сотрудники Яндекс Такси также делятся тем, как сервис балансирует в интересах пассажиров и водителей в вопросе цены, рассказывают о своих экспериментах и ошибках.
"Перед поездкой пассажиры видят стоимость поездки, но не всегда знают из чего она складывается, этим фильмом мы хотели очень доступно рассказать не только о формуле расчета поездки, но и объяснить, какие технологии работают у нас в сервисе и как они влияют на стоимость и комфорт поездок, а еще развенчать некоторые популярные мифы вокруг цен на такси," – комментирует руководитель Яндекс Такси Тайыр Байдуйсен.
В проекте подробно рассказывается о всех возможностях сервиса, которые позволяют уехать дешевле, когда это необходимо.
Фильм доступен в YouTube на казахском и русском языках.
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