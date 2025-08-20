Новый закон об ОСМС: как правительство укрепляет финансовую устойчивость здравоохранения

В Послании народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" Касым-Жомарт Токаев поставил задачу реализовать меры для укрепления здоровья нации и перезагрузить систему социальной поддержки граждан, сообщает Zakon.kz.

Сейчас идет работа на повышение доступности и качества медицинской помощи для каждого гражданина. Она ориентирована на достижение главной цели – увеличение продолжительности жизни граждан. Важнейшим шагом стало подписание 14 июля 2025 года нового Закона по вопросам обязательного медицинского страхования.

"Охрана здоровья населения является особым приоритетом нашего государства, и наша задача – обеспечить рост ожидаемой продолжительности жизни населения не менее 77 лет к 2029 году. В целом цель достижима, и ежегодно прослеживается положительная динамика. По итогам 2024 года продолжительность жизни впервые достигла 75 лет и 4 месяцев. Улучшение основных показателей здоровья населения удается достичь благодаря поддержке и постоянному участию главы нашего государства и правительства", – отмечает министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Профилактические скрининги включены в гарантированный государством пакет медуслуг.

С момента внедрения системы ОСМС финансирование здравоохранения увеличилось в три раза, что позволило расширить доступ населения к высокотехнологичным и дорогостоящим услугам.

Теперь вся медицинская помощь четко разделена на две части: базовый пакет, гарантированный государством абсолютно всем жителям страны, и расширенный страховой пакет для застрахованных граждан.

"14 июля текущего года подписан закон, который предусматривает четкое разделение пакетов гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и социального медицинского страхования. Обеспечивается доступность скринингов по наиболее распространенным социально значимым заболеваниям для всех граждан вне зависимости от статуса застрахованности. Вводятся новые виды скрининга для раннего выявления рака, сердечно-сосудистых заболеваний и острых нарушений мозгового кровообращения для мужчин старше 50 лет уже с текущего года. Обследования при подозрении на социально значимые заболевания в рамках данного закона будут доступными для всех", – говорит Акмарал Альназарова.

Системой ОСМС будет охвачено дополнительно свыше 1 млн человек к 2026 году.

Закон "Об обязательном социальном медицинском страховании" предусматривает реализацию ряда мер для укрепления финансовой устойчивости системы здравоохранения.

Расширение охвата ОСМС социально уязвимых категорий граждан: в целях максимального вовлечения населения в систему вводится механизм уплаты взносов за граждан из социально уязвимых категорий местными исполнительными органами. Реализация этой нормы позволит к 2026 году дополнительно охватить системой ОСМС свыше 1 млн человек.

Внедрение справедливой системы взносов: для соблюдения принципа социальной справедливости отменяется верхний предел дохода, с которого производятся отчисления в Фонд социального медицинского страхования. Данный подход обеспечит соразмерный вклад граждан в систему и принесет в бюджет отрасли дополнительно до 200 млрд тенге в год.

Увеличение государственного финансирования: предусмотрено поэтапное увеличение ставок взносов государства за 11 млн граждан из льготных категорий. Эта мера позволит к 2030 году увеличить финансирование на сумму до 289 млрд тенге.

Формирование единого пакета медицинских услуг: с 2027 года будет внедрен единый пакет, который предполагает четкое разграничение между гарантированным объемом бесплатной медпомощи (ГОБМП) и пакетом ОСМС. Каждый житель страны будет знать, какие услуги гарантированы государством, а какие покрываются страховкой.

Также по итогам 2024 года продолжительность жизни в стране впервые достигла 75,4 лет. Показатель материнской смертности снизился на 12%, достигнув исторического минимума. Также отмечено снижение неонатальной смертности на 20%, младенческой – на 11% и детской – на 8%.

В 2024 году в стране впервые внедрена инновационная технология "Фетальная медицина": проведена 71 внутриутробная операция у плода, в результате чего была сохранена жизнь 96 новорожденным. Активно развивается и хирургия новорожденных – за первое полугодие 2025 года оперативное лечение получили 600 младенцев с врожденными пороками развития.

Для раннего выявления патологий в стране создана эффективная инфраструктура – Клиники одного дня, Центры охраны плода. Детям с рождения проводятся четыре вида скринингов: неонатальный, аудиологический, психофизический и офтальмологический. Эта работа уже дала результаты – первичная инвалидность детей с врожденными пороками снизилась на 7,5%, а выживаемость новорожденных увеличилась с 88% до 93%.

Для улучшения помощи детям в каждой организации ПМСП организуются педиатрические отделения. При поддержке ЮНИСЕФ в поликлиниках открываются Центры развития и раннего вмешательства. На сегодня уже действует 100 таких центров, где дети с трудностями развития получают комплексную помощь. В связи с растущим числом детей с аутизмом в четыре раза увеличено количество коек для их реабилитации.

Для поддержки материнства впервые запущена программа "Аналар саулығы", нацеленная на укрепление репродуктивного здоровья женщин. Параллельно для женщин из отдаленных сел открываются пансионаты "Салауатты Ана" для заблаговременной госпитализации беременных из группы высокого риска.

Модернизация сельского здравоохранения: 538 из 655 медицинских объектов уже начали работу.

В Казахстане выполняются уникальные операции, которые ставят страну в ряд с передовыми медицинскими центрами мира. Проводятся сложнейшие вмешательства по трансплантации сердца и легких, а также тройная перекрестная трансплантация почки. Казахстан входит в число шести стран мира, где выполняются такие операции.

В лечении заболеваний головного мозга применяется технология "Гамма-нож", а для борьбы с онкологией используется передовая протонная терапия.

Ведется масштабная работа по обновлению инфраструктуры. В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" уже построено 538 из 655 запланированных сельских объектов.

"Эти объекты строятся в селах, ранее не охваченных медицинскими объектами, а также взамен устаревших и неприспособленных помещений. Эти центры охватят порядка 1 млн сельских жителей медицинскими услугами", – отмечает министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Проводится реновация 36 областных больниц и 17 перинатальных центров. Коечный фонд детских отделений вырос на 38%. Закуплено порядка 2,1 тыс. единиц медоборудования, в результате чего оснащенность выросла до 86% (с 62%).

В системе здравоохранения принимаются меры по усилению подготовки кадров, снижению цен на лекарства и развитию цифровой трансформации

В системе здравоохранения решаются также кадровые вопросы. Так, например, восстановлена специальность "Педиатрия" и введена резидентура по 14 дефицитным детским специальностям.

"В части развития человеческого капитала мы усиливаем медицинское образование, развиваем сестринскую практику с фокусом на самостоятельный прием пациентов, внедряем непрерывное профессиональное развитие как врачей, так и медицинских сестер через симуляционные центры и дистанционные платформы. Ежегодно увеличивается прием абитуриентов в медицинские вузы, что также является подтверждением престижа профессии врача. В 2025 году выпуск медицинских вузов составил 11 600 специалистов, и 2/3 из них будут трудоустроены в медицинские организации по региональному распределению. По поручению Главы государства приняты дополнительные социальные меры поддержки для медицинских работников в целях снижения дефицита кадров, особенно на селе. Врачам остродефицитных специальностей, прибывших для работы в сельские населенные пункты, предусмотрены выплаты в размере 8,5 млн тенге", – подчеркивает Акмарал Альназарова.

В фармацевтической отрасли принимаются меры по исполнению поручения Президента о доведении доли лекарств отечественного производства до 50% к 2029 году. В целях повышения прозрачности ценообразования пересмотрен механизм формирования предельных цен: исключены излишние расходы и снижены цены на генерики до 30% от стоимости оригинальных препаратов.

Только по ТОП-20 высокозатратным препаратам, закупаемым СК-Фармация, ориентировочная экономия составит порядка 18 млрд тенге. В целом, ожидается снижение предельных цен в рамках ГОБМП и системе ОСМС на 19%, в оптовом и розничном сегментах – до 30%.

Введение новой модели референтного ценообразования позволяет рассчитывать на снижение цен на 12%, а общий экономический эффект – порядка 50 млрд тенге.

Эти средства будут перенаправлены на расширение охвата и повышение качества терапии. Также осуществляется оптимизация перечня амбулаторного лекарственного обеспечения, что позволит высвободить ресурсы для внедрения инновационных препаратов.

Параллельно идет цифровая трансформация отрасли. Ведется работа по созданию Единой государственной медицинской информационной системы. Для борьбы с приписками с августа 2024 года запущен проект по цифровой идентификации пациентов (через "Цифровой документ" и Face ID), что уже привело к снижению количества необоснованных медуслуг на 6% (на 4,7 млрд тенге).

