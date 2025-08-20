#АЭС в Казахстане
Общество

Около 20 млрд тенге перечислили казахстанским родителям к школе

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 08:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В рамках Фонда "Всеобуч" на счета родителей и законных представителей перечислили около 20 млрд тенге для приобретения школьной формы, обуви и принадлежностей. Поддержку получили более 430 тысяч детей – это порядка 87% от общего числа получателей, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства просвещения РК, в 2025 году помощь охватит более 500 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, получателей адресной социальной помощи, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На сегодня в Астане и Шымкенте средства выплачены в полном объеме – 100% семей уже получили помощь.

Общий объем финансирования в 2025 году составляет 23,1 млрд тенге. Размер выплаты определяется в соответствии с региональным бюджетом на основании решения маслихата, но не может быть менее 46 228 тенге на одного ребенка.

Стоит отметить, что с 2023 года объем материальной помощи увеличился в 2,5 раза – с 17 тысяч до 46 тысяч тенге.

Ранее мы писали о том, как в Уральске готовят будущих первоклассников к школе.

Аксинья Титова
