Как в колониях Кызылординской области осужденные встают на путь исправления и начинают зарабатывать

В Послании Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" большое внимание уделяется верховенству закона и институту суда.

Суд, согласно концепции "Справедливого Казахстана", должен объективно и непредвзято относиться к тем, кто хочет встать на путь исправления. Поэтому для адаптации тех, кто совершил преступление, государство делает все возможное. Они даже могут стать индивидуальными предпринимателями, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области с начала 2025 года 14 осужденных занялись бизнесом. Например, в Сырдарьинском районе двое находящихся на пробации занялись животноводством. Они получили льготный микрокредит от государства, купили коров и овец и уже начали продавать продукцию. Как рассказал корреспонденту Zakon.kz один из них, открыть бизнес стало возможным благодаря помощи службы пробации и акимату.

"Не всегда в жизни люди выбирают правильный путь. Ошибаются. Но если вовремя осознают, что нельзя жить нечестным трудом и есть возможность исправить ошибки, то еще успеют встать на путь исправления. Нам повезло, когда сотрудники пробации рассказали о государственных программах, которые помогают осужденным открыть свое дело. Они подробно все объяснили, что нужно делать, каждый шаг расписали. Почему бы не заняться честным делом? Ведь когда человек находится на пробации, никто не хочет брать его на работу. А жить надо. Поэтому самая лучшая помощь таким, как я, – дать работать на себя", – рассказывает один из находящихся на пробации.

Как рассказывает пресс-секретарь Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области Данагуль Достанова, служба пробации в Казахстане была создана 13 лет назад. Вот уже 10 лет существует два вида пробации: это условно-приговорная и постпенитенциарная. В первом случае пробация не связана с лишением свободы, поэтому осужденного и на работу устроят, и проконтролируют, как он исполняет ограничения, которые наложил на него суд. Во втором случае осужденные находятся на условно-досрочном освобождении, но и у них есть возможность зарабатывать.

Например, в 2024 году шесть кызылординцев, находящихся на городской пробации, получили безвозмездные гранты от государства по 1,5 млн тенге. Они открыли свои цеха, которые работают и сейчас. Одна из женщин стала владелицей мини-пекарни, и сейчас объект популярен среди жителей ее микрорайона. За свежей выпечкой к ней выстраиваются большие очереди, есть заказы на различные торжества и мероприятия.

"Подопечные обучались ведению бизнеса по программе "Основы предпринимательства" госпрограммы "Бизнес Бастау". После они получали сертификаты на безвозмездный грант. В основном освоили птицеводство, животноводство, открывали мини-ателье, мини-пекарни, мебельные цеха. Делается это для профилактики правонарушений и для социализации тех, кто выйдет на свободу. Можно трудоустроить осужденного на какое-то предприятие, для этого мы изучаем его личность, образ жизни, есть ли условия для нормальной жизни в доме, чтобы понять, где он сможет работать. В учреждении № 37– колонии-поселении Кызылорды – тоже есть те, кто работает на различных производствах. Они получают заработную плату. Таким образом, они помогают своим семьям, отправляя им деньги. Но в первую очередь они выплачивают свои долги за причиненный материальный ущерб и моральный вред по исполнительным листам. Недавно на производственной базе появились два новых производства – по выпуску тротуарной плитки и пескоблоков. Сюда трудоустроены 16 осужденных", – отметила Данагуль Досанова.

В последние годы вопрос трудоустройства в исправительных учреждениях республики стоит все острее. В Кызылординской области, например, работают 70% тех, кто совершил то или иное преступление. Администрация этих учреждений намерена довести эту цифру до 100%. Станет ли это возможным, покажет время.

В одном абсолютно уверены и те, кто отбывает наказание, и те, кто их контролирует: работа и свой бизнес имеют большую роль в перевоспитании личности. Когда у человека есть собственное дело, у него нет времени на криминал, и есть вероятность, что он не соблазнится на мошеннические уловки и обман.

В целом, следуя концепции "Справедливого Казахстана", проводимые реформы направлены на гуманизацию системы наказаний. Таким образом, государство обеспечивает справедливость и правопорядок и в то же время защищает права своих граждан и сохраняет баланс между наказанием и реабилитацией.