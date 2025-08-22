#АЭС в Казахстане
Общество

Жители Костаная cмогут видеть на карте движение бригады скорой помощи по своему вызову

Жители Костаная cмогут видеть на карте движение бригады скорой помощи по своему вызову, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 17:24 Фото: Yandex Qazaqstan
Жители Костаная теперь смогут отслеживать движение скорой помощи по своему вызову на карте в реальном времени. Это решение реализовано Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с акиматом Костанайской области и в сотрудничестве с Yandex Qazaqstan.

Об этом рассказал руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов в ходе встречи с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым и вице-министром цифрового развития Дмитрием Муном на QostanAI Investment Forum.

Наблюдать за движением бригады вызванной скорой помощи можно будет на карте в браузере, а в перспективе – в приложении Яндекс Go. Как ожидается, это решение может значительно снизить нагрузку на диспетчеров.

После вызова скорой помощи система автоматически отправит SMS со ссылкой на карту, где в реальном времени будет отображаться движение бригады. Решение реализовано с использованием JavaScript API от Яндекс Карт.

Новое решение направлено на повышение прозрачности работы экстренных служб, уменьшение нагрузки на диспетчеров и улучшение качества взаимодействия с населением.

На первом этапе функция будет доступна для части вызовов на территории Костаная, позднее планируется масштабировать проект на все вызовы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
