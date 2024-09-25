Часть вызовов скорой медпомощи переадресуют мобильным бригадам из поликлиник

Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает исключение вызова 4 (четвертой) категории срочности из компетенции скорой медпомощи и передачу его мобильной бригаде в поликлинику.

Так, в документе говорится, что при поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер станции скорой медпомощи (СМП) посредством автоматизированной системы управления передает вызова мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (организации ПМСП) в часы их работы (с 08:00 до 18:00 в будние дни).

Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП осуществляется с 8.00 до 18.00 в будние дни, в субботу с 8.00 до 12.00 часов.

4-я категория срочности предусматривает состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента:

острые заболевания или обострения хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни;

острые воспалительные и аллергические заболевания кожи и подкожной клетчатки;

легкие травмы (неглубокие раны, ожоги, ушибы, ссадины);

болевой синдром, вызванный хроническим заболеванием;

рвота + жидкий стул с легкими признаками обезвоживания;

рвота у беременных (до 12 недель);

острая задержка мочи, вызванная хроническими заболеваниями органов мочевыделительной системы;

моча с примесью крови;

воспалительные заболевания после родов, абортов;

инородные тела, кроме дыхательных путей;

состояния, требующих проведения медицинских манипуляций в условиях организаций первичной медико-санитарной помощи или стационара

укусы (ужаления) животных и насекомых;

артериальная гипертензия (без осложненного криза);

высокая температура, не купируемая самостоятельно.

Как поясняется, такое решение принято в связи с высоким износом и дефицитом санитарного автотранспорта станций скорой медицинской помощи. Кроме того, указывается на низкую укомплектованность бригадами СМП в соответствие с действующими нормативами, в том числе врачами СМП. Из-за чего отмечается рост вызовов и опозданий на 1-3 категории срочности.

В частности, неблагополучная ситуация отмечается в Астане, где санитарный автотранспорт "на ходу" составил лишь 26,8%, Актюбинской – 65,5%, Улытауской – 78,1%, Алматинской – 78,4%, в Жанаозене – 78,6%, Мангистауской областях – 79,5%.

Также проект предусматривает, что организации ПМСП независимо от формы собственности и количества прикрепленного населения должны создать мобильные бригады для обслуживания вызовов в часы их работы.

В действующей редакции приказа указано, что бригады 4 категории срочности организовываются из расчета 1 бригада на 35 тысяч населения.

Для большей доступности указанная в проекте приказа мобильная бригада организовывается из расчета 1 бригада на 25 тысяч населения.

При этом областная станция в областных центрах и городская станция в городах республиканского значения является координатором службы скорой и неотложной медицинской помощи в регионе.

Предусматривается, что время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП составляет:

1 категория срочности – до 10 минут;

2 категория срочности – до 15 минут;

3 категория срочности – до 30 минут;

4 категория срочности – до 60 минут;

Мобильная бригада при организации ПМСП – до 120 минут.

Мобильные бригады организации ПМСП оказывают медицинскую помощь лицам, находящимся в зоне обслуживания организации в часы их работы (с 08:00 до 20:00 часов).

При угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад ССМП и мобильных бригад ПМСП обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

При этом добавлено, что в случае отсутствия представителей территориальных органов внутренних дел бригады ССМП и мобильные бригады ПМСП оповещают диспетчера о риске угрозы жизни и здоровью посредством рации или мобильной связи.

Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

По результатам данных осмотра, инструментальной диагностики, динамики состояния пациента на фоне или после проведенных лечебных мероприятий, в соответствии с предварительным диагнозом, отражающим причины данного состояния, фельдшером или врачом бригады ССМП принимается одно из следующих решений:

транспортировка пациента в медицинскую организацию, оказывающую стационарную помощь (стационар);

пациент оставлен на месте вызова;

пациент оставлен на дому (по месту проживания).

В случае оставления пациента, не нуждающегося в госпитализации, на месте вызова или на дому, бригадой скорой медпомощи или мобильной бригадой поликлиники предоставляются медицинские рекомендации для дальнейшего обращения в организацию ПМСП (по месту жительства или прикрепления).

В случае заболевания пациента и необходимости его активного посещения на дому участковым врачом, фельдшером или врачом бригады скорой медпомощи или мобильной бригадой поликлиники передается информация (актив) в организацию ПМСП и заполняется сигнальный лист для пациента.

В случае принятия решения бригадой скорой медпомощи о транспортировке пациента в стационар, диспетчер ССМП информирует приемное отделение стационара о доставке пациента.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.