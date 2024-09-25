Часть вызовов скорой медпомощи переадресуют мобильным бригадам из поликлиник
В частности, проект предусматривает исключение вызова 4 (четвертой) категории срочности из компетенции скорой медпомощи и передачу его мобильной бригаде в поликлинику.
Так, в документе говорится, что при поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер станции скорой медпомощи (СМП) посредством автоматизированной системы управления передает вызова мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (организации ПМСП) в часы их работы (с 08:00 до 18:00 в будние дни).
Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП осуществляется с 8.00 до 18.00 в будние дни, в субботу с 8.00 до 12.00 часов.
4-я категория срочности предусматривает состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента:
- острые заболевания или обострения хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни;
- острые воспалительные и аллергические заболевания кожи и подкожной клетчатки;
- легкие травмы (неглубокие раны, ожоги, ушибы, ссадины);
- болевой синдром, вызванный хроническим заболеванием;
- рвота + жидкий стул с легкими признаками обезвоживания;
- рвота у беременных (до 12 недель);
- острая задержка мочи, вызванная хроническими заболеваниями органов мочевыделительной системы;
- моча с примесью крови;
- воспалительные заболевания после родов, абортов;
- инородные тела, кроме дыхательных путей;
- состояния, требующих проведения медицинских манипуляций в условиях организаций первичной медико-санитарной помощи или стационара
- укусы (ужаления) животных и насекомых;
- артериальная гипертензия (без осложненного криза);
- высокая температура, не купируемая самостоятельно.
Как поясняется, такое решение принято в связи с высоким износом и дефицитом санитарного автотранспорта станций скорой медицинской помощи. Кроме того, указывается на низкую укомплектованность бригадами СМП в соответствие с действующими нормативами, в том числе врачами СМП. Из-за чего отмечается рост вызовов и опозданий на 1-3 категории срочности.
В частности, неблагополучная ситуация отмечается в Астане, где санитарный автотранспорт "на ходу" составил лишь 26,8%, Актюбинской – 65,5%, Улытауской – 78,1%, Алматинской – 78,4%, в Жанаозене – 78,6%, Мангистауской областях – 79,5%.
Также проект предусматривает, что организации ПМСП независимо от формы собственности и количества прикрепленного населения должны создать мобильные бригады для обслуживания вызовов в часы их работы.
В действующей редакции приказа указано, что бригады 4 категории срочности организовываются из расчета 1 бригада на 35 тысяч населения.
Для большей доступности указанная в проекте приказа мобильная бригада организовывается из расчета 1 бригада на 25 тысяч населения.
При этом областная станция в областных центрах и городская станция в городах республиканского значения является координатором службы скорой и неотложной медицинской помощи в регионе.
Предусматривается, что время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП составляет:
- 1 категория срочности – до 10 минут;
- 2 категория срочности – до 15 минут;
- 3 категория срочности – до 30 минут;
- 4 категория срочности – до 60 минут;
- Мобильная бригада при организации ПМСП – до 120 минут.
Мобильные бригады организации ПМСП оказывают медицинскую помощь лицам, находящимся в зоне обслуживания организации в часы их работы (с 08:00 до 20:00 часов).
При угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад ССМП и мобильных бригад ПМСП обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.
При этом добавлено, что в случае отсутствия представителей территориальных органов внутренних дел бригады ССМП и мобильные бригады ПМСП оповещают диспетчера о риске угрозы жизни и здоровью посредством рации или мобильной связи.
Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.
По результатам данных осмотра, инструментальной диагностики, динамики состояния пациента на фоне или после проведенных лечебных мероприятий, в соответствии с предварительным диагнозом, отражающим причины данного состояния, фельдшером или врачом бригады ССМП принимается одно из следующих решений:
- транспортировка пациента в медицинскую организацию, оказывающую стационарную помощь (стационар);
- пациент оставлен на месте вызова;
- пациент оставлен на дому (по месту проживания).
В случае оставления пациента, не нуждающегося в госпитализации, на месте вызова или на дому, бригадой скорой медпомощи или мобильной бригадой поликлиники предоставляются медицинские рекомендации для дальнейшего обращения в организацию ПМСП (по месту жительства или прикрепления).
В случае заболевания пациента и необходимости его активного посещения на дому участковым врачом, фельдшером или врачом бригады скорой медпомощи или мобильной бригадой поликлиники передается информация (актив) в организацию ПМСП и заполняется сигнальный лист для пациента.
В случае принятия решения бригадой скорой медпомощи о транспортировке пациента в стационар, диспетчер ССМП информирует приемное отделение стационара о доставке пациента.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.