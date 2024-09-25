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Часть вызовов скорой медпомощи переадресуют мобильным бригадам из поликлиник

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 11:55 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает исключение вызова 4 (четвертой) категории срочности из компетенции скорой медпомощи и передачу его мобильной бригаде в поликлинику.

Так, в документе говорится, что при поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер станции скорой медпомощи (СМП) посредством автоматизированной системы управления передает вызова мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (организации ПМСП) в часы их работы (с 08:00 до 18:00 в будние дни).

Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП осуществляется с 8.00 до 18.00 в будние дни, в субботу с 8.00 до 12.00 часов.

4-я категория срочности предусматривает состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента:

  • острые заболевания или обострения хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни;
  • острые воспалительные и аллергические заболевания кожи и подкожной клетчатки;
  • легкие травмы (неглубокие раны, ожоги, ушибы, ссадины);
  • болевой синдром, вызванный хроническим заболеванием;
  • рвота + жидкий стул с легкими признаками обезвоживания;
  • рвота у беременных (до 12 недель);
  • острая задержка мочи, вызванная хроническими заболеваниями органов мочевыделительной системы;
  • моча с примесью крови;
  • воспалительные заболевания после родов, абортов;
  • инородные тела, кроме дыхательных путей;
  • состояния, требующих проведения медицинских манипуляций в условиях организаций первичной медико-санитарной помощи или стационара
  • укусы (ужаления) животных и насекомых;
  • артериальная гипертензия (без осложненного криза);
  • высокая температура, не купируемая самостоятельно.

Как поясняется, такое решение принято в связи с высоким износом и дефицитом санитарного автотранспорта станций скорой медицинской помощи. Кроме того, указывается на низкую укомплектованность бригадами СМП в соответствие с действующими нормативами, в том числе врачами СМП. Из-за чего отмечается рост вызовов и опозданий на 1-3 категории срочности.

В частности, неблагополучная ситуация отмечается в Астане, где санитарный автотранспорт "на ходу" составил лишь 26,8%, Актюбинской – 65,5%, Улытауской – 78,1%, Алматинской – 78,4%,  в Жанаозене – 78,6%, Мангистауской областях – 79,5%.

Также проект предусматривает, что организации ПМСП независимо от формы собственности и количества прикрепленного населения должны создать мобильные бригады для обслуживания вызовов в часы их работы.

В действующей редакции приказа указано, что бригады 4 категории срочности организовываются из расчета 1 бригада на 35 тысяч населения.

Для большей доступности указанная в проекте приказа мобильная бригада организовывается из расчета 1 бригада на 25 тысяч населения.

При этом областная станция в областных центрах и городская станция в городах республиканского значения является координатором службы скорой и неотложной медицинской помощи в регионе.

Предусматривается, что время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП составляет:

  • 1 категория срочности – до 10 минут;
  • 2 категория срочности – до 15 минут;
  • 3 категория срочности – до 30 минут;
  • 4 категория срочности – до 60 минут;
  • Мобильная бригада при организации ПМСП – до 120 минут.

Мобильные бригады организации ПМСП оказывают медицинскую помощь лицам, находящимся в зоне обслуживания организации в часы их работы (с 08:00 до 20:00 часов).

При угрозе жизни и здоровью сотрудников бригад ССМП и мобильных бригад ПМСП обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

При этом добавлено, что в случае отсутствия представителей территориальных органов внутренних дел бригады ССМП и мобильные бригады ПМСП оповещают диспетчера о риске угрозы жизни и здоровью посредством рации или мобильной связи.

Дальнейшее обслуживание вызова осуществляется в присутствии представителей территориальных органов внутренних дел.

По результатам данных осмотра, инструментальной диагностики, динамики состояния пациента на фоне или после проведенных лечебных мероприятий, в соответствии с предварительным диагнозом, отражающим причины данного состояния, фельдшером или врачом бригады ССМП принимается одно из следующих решений:

  • транспортировка пациента в медицинскую организацию, оказывающую стационарную помощь (стационар);
  • пациент оставлен на месте вызова;
  • пациент оставлен на дому (по месту проживания).

В случае оставления пациента, не нуждающегося в госпитализации, на месте вызова или на дому, бригадой скорой медпомощи или мобильной бригадой поликлиники предоставляются медицинские рекомендации для дальнейшего обращения в организацию ПМСП (по месту жительства или прикрепления).

В случае заболевания пациента и необходимости его активного посещения на дому участковым врачом, фельдшером или врачом бригады скорой медпомощи или мобильной бригадой поликлиники передается информация (актив) в организацию ПМСП и заполняется сигнальный лист для пациента.

В случае принятия решения бригадой скорой медпомощи о транспортировке пациента в стационар, диспетчер ССМП информирует приемное отделение стационара о доставке пациента.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.

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