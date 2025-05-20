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Технологии

Жители Астаны смогут видеть движение бригады скорой помощи по своему вызову

Жители Астаны смогут видеть движение бригады скорой помощи по своему вызову, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 14:27 Фото: пресс-служба Yandex Qazaqstan
Министерство здравоохранения Республики Казахстан и акимат Астаны запустили пилотный проект по информированию жителей о том, где находится бригада скорой помощи по их вызову и как скоро она прибудет. Наблюдать за движением бригады можно будет в приложении Яндекс Go или на карте в браузере.

Решение должно значительно уменьшить нагрузку на диспетчеров.

При поступлении вызова система автоматически отправит push-уведомление от приложения Яндекс Go и покажет, где едет бригада, а также ожидаемое время ее прибытия. Эту информацию можно будет отправить близкому прямо из приложения. Если приложение не установлено, на телефон заявителя придет SMS-сообщение со ссылкой на интерактивную карту. Открыв карту в браузере, пользователь также увидит движение скорой помощи в режиме реального времени. Новое решение направлено на повышение прозрачности работы экстренных служб и уменьшение нагрузки на диспетчеров.

По данным скорой помощи Астаны, ежедневно диспетчеры обрабатывают до 6000 входящих звонков, до 40% из которых – повторные обращения с вопросами о времени прибытия бригад. Автоматизация процесса информирования, разработанная на базе API Яндекс Карт, позволит сократить количество таких звонков и перенаправить ресурсы на обработку новых вызовов.

Фото: пресс-служба Yandex Qazaqstan

На первом этапе функция будет доступна для части вызовов на территории Астаны. Полный функционал решения станет доступен для жителей Астаны уже в июне, а до конца года рассматривается возможность масштабирования проекта на все экстренные вызовы по всей стране.

"Возможность видеть движение бригады скорой помощи – это пример того, как технологии обеспечивают прозрачность, снижают тревогу у вызывающих и сокращают нагрузку на диспетчеров. Кроме того, цифровое информирование помогает подготовиться к прибытию бригады, к примеру, открыть шлагбаум во дворе или подготовить документы пациента", — отметил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

Функция реализована с помощью решения JavaScript API от API Яндекс Карт. Технической интеграцией решения с сервисом скорой помощи Астаны занимались компании IT Space и 7Generation.

Министерство здравоохранения продолжит внедрение цифровых решений в систему здравоохранения с целью повышения качества, доступности и оперативности медицинской помощи для всех граждан страны.

Фото: пресс-служба Yandex Qazaqstan

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Айсулу Омарова
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