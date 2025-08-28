#АЭС в Казахстане
Общество

100 млрд тенге сэкономили в Кызылординской области

Заседание, обсуждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 19:44 Фото: primeminister.kz
В Кызылординской области состоялось республиканское семинар-совещание "Об эффективном использовании бюджетных средств, направляемых на социальную сферу", сообщает Zakon.kz.

По данным сайта премьер-министра Республики Казахстан, в мероприятии приняли участие более 300 представителей центральных и местных государственных органов, заместители акимов областей, руководители региональных управлений, акимы районов, депутаты маслихатов, а также эксперты в области социальной политики и финансов.

На мероприятии обсудили механизмы рационального и результативного использования государственных средств в сферах образования, здравоохранения, занятости, социальной защиты, туризма и спорта, а также внедрение цифровых решений на местах.

Фото: primeminister.kz

Пленарное заседание открыл заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев. Он подчеркнул, что основная цель оптимизации – обеспечение адресности и справедливости социальной помощи.

"Государство продолжает уделять значительное внимание социальной сфере: более 40% расходов республиканского бюджета традиционно направляется на поддержку граждан. Важно, чтобы государственная поддержка доходила до тех граждан, кто в ней действительно нуждается", – добавил вице-премьер.

В ходе мероприятия были рассмотрены факты нецелевого использования социальных выплат, выявленного Высшей аудиторской палатой и профильными министерствами. Примеры включают:

  • получение пособий лицами, не имеющими на это законных оснований;
  • случаи мошенничества при назначении выплат по безработице и декретным;
  • нецелевое использование средств ЕНПФ, направляемых на стоматологические услуги;
  • предоставление льгот обеспеченным семьям при обеспечении школьным питанием и назначении адресной социальной помощи.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 августа 2025 года на учете состоит 429 тыс. безработных граждан. Для выплаты пособий по безработице в Государственном фонде социального страхования предусмотрено 127 млрд тенге. Вместе с тем выявлены факты, когда данная помощь получалась людьми, фактически не относящимися к категории нуждающихся.

Фото: primeminister.kz

Особое внимание уделено региональной практике использования бюджетных средств. Было отмечено, что часть выплат и льгот устанавливается решениями местных маслихатов, и в ряде случаев это приводит к значительным расходам из местных бюджетов. В этой связи акиматам рекомендовано провести ревизию соответствующих социальных выплат и сосредоточить средства на адресной поддержке малообеспеченных семей, а сэкономленные средства направлять на решение социальных нужд региона.

"Все социальные выплаты, гарантированные Конституцией, будут выплачиваться гражданам в полном объеме и без сокращений. Оптимизация направлена исключительно на искоренение злоупотреблений и повышение адресности социальной помощи. Экономия средств позволит усилить поддержку действительно нуждающихся граждан", – обратился к делегатам заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев.

Вице-премьер добавил, что большую работу в направлении оптимизации социальных расходов провела Кызылординская область. В регионе проведен комплексный анализ средств, выделяемых на финансирование частных детских садов, школ, а также программы "Артспорт", грантов и др.

Фото: primeminister.kz

В результате выявлены неэффективные расходы, что позволило сэкономить порядка 100 млрд тенге. Сэкономленные ресурсы были направлены на решение приоритетных социальных задач региона, включая поддержку малообеспеченных семей и развитие социальной инфраструктуры.

Аким области Нурлыбек Налибаев поделился с делегатами опытом, который может быть применен и в других регионах страны. Участники семинара выразили готовность адаптировать и внедрять лучшие практики Кызылординской области, учитывая специфику местных бюджетов и социальные потребности населения.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова поделилась конкретными мерами и опытом оптимизации социальных расходов центральных госорганов.

"Социальная сфера всегда была и остается одним из ключевых приоритетов государства. За последние годы объем социальных расходов значительно увеличился, и в дальнейшем планируется сохранять высокие темпы их роста. Однако, важно не только поддерживать финансирование, но и повышать эффективность каждой меры государственной поддержки. Главная наша цель – сделать систему социальной защиты более справедливой и эффективной. В 2024 году на социальную сферу было направлено свыше 6,1 трлн тенге, и необходимо, чтобы эти средства работали максимально результативно – помогали именно тем семьям, которые реально находятся в трудной жизненной ситуации", – отметила Светлана Жакупова.

В завершение семинара участникам поручено активизировать разъяснительную работу среди населения, уделяя особое внимание доведению информации о неизменности конституционно гарантированных социальных выплат и справедливом перераспределении бюджетных ресурсов.

В свою очередь, правительство продолжит системную работу по повышению адресности и прозрачности социальных расходов. Все предложения и рекомендации, озвученные в ходе республиканского семинара в Кызылорде, будут учтены при разработке национальных программ и планов, а также интегрированы в работу центральных и местных органов власти. Главная задача – обеспечить эффективное использование каждого бюджетного тенге в интересах граждан страны.

Ранее сообщалось, что два года назад в Астане запустили социальный проект JOLTAP, который помогает жителям столицы освоить востребованные на рынке труда специальности, найти работу и приумножить свой заработок.

Аксинья Титова
