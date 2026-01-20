#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
509.63
592.34
6.54
События

Токаев отметил социальные успехи Кызылординской области

Нацкурултай в Кызылорде, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 13:50 Фото: Акорда
На V заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил достижения Кызылординской области в социальной сфере, сообщает Zakon.kz.

Выступление президента РК опубликовала Акорда.

"За три года здесь построено 34 образовательных, 45 культурных и спортивных, 40 медицинских объектов. По моему поручению в Кызылорде начато строительство многофункциональной больницы, рассчитанной на 300 коек. В скором времени будут также построены поликлиника на 500 мест и перинатальный центр на 200 мест. Одним словом, Кызылординская область динамично развивается по всем направлениям. Можно с уверенностью сказать, что ситуация в области хорошая. Это результат активной и упорной работы акима Нурлыбека Налибаева", – отметил Токаев.

Также он отдельно остановился на вопросе Арала.


"Его спасение – задача, все еще актуальная для всего человечества, я говорил об этом в своем Послании. Благодаря многолетней последовательной работе мы смогли сохранить Северный Арал, который на протяжении нескольких лет постепенно восстанавливается. В настоящее время разрабатывается проект поднятия Кокаральской плотины, реализация которого начнется в конце текущего года. Появится возможность существенно увеличить объем воды в Малом Арале", – рассказал президент.

По его словам, в связи с тем, что большинство крупных рек Казахстана берут начало в соседних странах, не все в руках казахстанских властей.

"Объем стока Сырдарьи, поступающего в море, разнится в зависимости от водной политики государств, расположенных в верховьях реки. Следовательно, решение многих проблем связано с умелой водной дипломатией. В настоящее время заключены соглашения о совместном использовании водных ресурсов со всеми странами Центральной Азии. В конечном счете, для решения судьбы не только Арала, но и Каспия, Балхаша, Иртыша необходимо достичь консенсуса с соседями и подписать соответствующие договоренности", – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Нацкурултай с участием Токаева прошел в Кызылорде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев: ВВП на душу населения впервые достиг 15 тысяч долларов
14:45, Сегодня
Токаев: ВВП на душу населения впервые достиг 15 тысяч долларов
Токаев отметил важность курултая
11:32, 17 июня 2023
Токаев отметил важность курултая
Токаев прилетел в Туркестан на Национальный курултай
10:07, 17 июня 2023
Токаев прилетел в Туркестан на Национальный курултай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: