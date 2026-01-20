Токаев отметил социальные успехи Кызылординской области

На V заседании Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил достижения Кызылординской области в социальной сфере, сообщает Zakon.kz.

Выступление президента РК опубликовала Акорда.

"За три года здесь построено 34 образовательных, 45 культурных и спортивных, 40 медицинских объектов. По моему поручению в Кызылорде начато строительство многофункциональной больницы, рассчитанной на 300 коек. В скором времени будут также построены поликлиника на 500 мест и перинатальный центр на 200 мест. Одним словом, Кызылординская область динамично развивается по всем направлениям. Можно с уверенностью сказать, что ситуация в области хорошая. Это результат активной и упорной работы акима Нурлыбека Налибаева", – отметил Токаев.

Также он отдельно остановился на вопросе Арала.





"Его спасение – задача, все еще актуальная для всего человечества, я говорил об этом в своем Послании. Благодаря многолетней последовательной работе мы смогли сохранить Северный Арал, который на протяжении нескольких лет постепенно восстанавливается. В настоящее время разрабатывается проект поднятия Кокаральской плотины, реализация которого начнется в конце текущего года. Появится возможность существенно увеличить объем воды в Малом Арале", – рассказал президент.

По его словам, в связи с тем, что большинство крупных рек Казахстана берут начало в соседних странах, не все в руках казахстанских властей.

"Объем стока Сырдарьи, поступающего в море, разнится в зависимости от водной политики государств, расположенных в верховьях реки. Следовательно, решение многих проблем связано с умелой водной дипломатией. В настоящее время заключены соглашения о совместном использовании водных ресурсов со всеми странами Центральной Азии. В конечном счете, для решения судьбы не только Арала, но и Каспия, Балхаша, Иртыша необходимо достичь консенсуса с соседями и подписать соответствующие договоренности", – сказал глава государства.

