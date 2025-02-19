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Общество

Перечислил на личный счет 50 млн тенге: на главного бухгалтера "Дарына" завели дело в Кызылорде

Тенге, деньги, коррупция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 10:44 Фото: Zakon.kz
Сотрудники прокуратуры Кызылординской области провели анализ законности и эффективности расходования бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 19 февраля 2025 года следует, что прокурорами Кызылорды был выявлен факт хищения бюджетных средств.

"По результатам установлено, что главный бухгалтер областного центра дополнительного образования "Дарын" незаконно перечислял на личный счет денежные средства в размере 50 млн тенге, предназначенные для командировок и заработной платы. По данному факту прокуратурой области зарегистрировано уголовное дело по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". – Прим. ред.) УК РК".Прокуратура Кызылординской области

Как отметили в надзорном органе, в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

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10 января 2025 года сообщалось, что главбуха колледжа в Мангистау подозревают в хищении 243 млн тенге. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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