Общество

В Алматы отложили ремонт газопровода на аль-Фараби из-за учебного года

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 11:40 Фото: Zakon.kz
В Алматы приняли решение перенести сроки ремонта старого газопровода, который расположен в районе проспекта аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата пояснили, что реконструкцию подземного газопровода, который ввели в эксплуатацию 51 год назад, временно приостановили.

"Работы планировали проводить летом на участке от улиц Луганского и Армянская, проспекта аль-Фараби до парковки Esentai Mall, а также от проспекта аль-Фараби по бульвару Мендыкулова. Однако из-за организационных вопросов начало работ затянулось", – говорится в сообщении.

В итоге ремонт решили отложить, поскольку в районе расположено множество школ и дошкольных организаций, а учебный год начинается уже буквально через несколько дней. Также работы вызвали бы усугубление ситуации с автомобильными заторами по проспекту аль-Фараби.

В акимате мегаполиса отметили, что действующий подземный газопровод среднего давления ввели в эксплуатацию в 1974 году, поэтому он в обязательном порядке требует реконструкции. Ее обещают провести уже в 2026 году.

Подчеркивается, что работы начнут в летний период при разгрузке основного транспортного потока.

Рано утром 30 августа в Алматы произошло ДТП на пересечении улиц Жамакаева – Затаевича. На месте столкнулись два автомобиля.

Андрей Дюсупов
Читайте также
Шахтеры – гордость нации: в Караганде чествовали горняков Qarmet
Общество
13:14, Сегодня
Шахтеры – гордость нации: в Караганде чествовали горняков Qarmet
В Астане начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта
Общество
11:28, Сегодня
В Астане начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта
Пропавшего 83-летнего пенсионера нашли в горах области Жетысу
Общество
19:28, 29 августа 2025
Пропавшего 83-летнего пенсионера нашли в горах области Жетысу
