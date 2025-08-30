В Алматы отложили ремонт газопровода на аль-Фараби из-за учебного года

В Алматы приняли решение перенести сроки ремонта старого газопровода, который расположен в районе проспекта аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата пояснили, что реконструкцию подземного газопровода, который ввели в эксплуатацию 51 год назад, временно приостановили.

"Работы планировали проводить летом на участке от улиц Луганского и Армянская, проспекта аль-Фараби до парковки Esentai Mall, а также от проспекта аль-Фараби по бульвару Мендыкулова. Однако из-за организационных вопросов начало работ затянулось", – говорится в сообщении.

В итоге ремонт решили отложить, поскольку в районе расположено множество школ и дошкольных организаций, а учебный год начинается уже буквально через несколько дней. Также работы вызвали бы усугубление ситуации с автомобильными заторами по проспекту аль-Фараби.

В акимате мегаполиса отметили, что действующий подземный газопровод среднего давления ввели в эксплуатацию в 1974 году, поэтому он в обязательном порядке требует реконструкции. Ее обещают провести уже в 2026 году.

Подчеркивается, что работы начнут в летний период при разгрузке основного транспортного потока.

