Столкновение двух автомобилей произошло утром в Алматы
По данным специального корреспондента Zakon.kz, участниками ДТП стали автомобили Mitsubishi Diamante и Kia K5.
Mitsubishi двигался по улице Жамакаева в южном направлении, вверх в сторону гор. В это время Kia ехал по улице Затаевича в западном направлении.
Фото: Zakon.kz
Водитель Kia проигнорировал знак "уступи дорогу" и выехал на перекресток, где и произошло столкновение двух автомобилей. После этого оба улетели в сторону в одном направлении.
Фото: Zakon.kz
Kia, заскочив на бордюр, врезалась в сосну. Mitsubishi перелетел через тот же бордюр и врезался в забор и стену продуктового магазина.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пострадал водитель Mitsubishi. Его госпитализировала прибывшая на место аварии бригада скорой помощи.
Фото: Zakon.kz
Также медики уделили особое внимание пассажиру Kia. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам водитель транспорта покинул автомобиль до того, как его отправили на медицинское освидетельствование.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
