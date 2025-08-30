Столкновение двух автомобилей произошло утром в Алматы

Рано утром 30 августа в Алматы произошло ДТП на пересечении улиц Жамакаева-Затаевича. На месте столкнулись два автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, участниками ДТП стали автомобили Mitsubishi Diamante и Kia K5.

Mitsubishi двигался по улице Жамакаева в южном направлении, вверх в сторону гор. В это время Kia ехал по улице Затаевича в западном направлении.

Фото: Zakon.kz

Водитель Kia проигнорировал знак "уступи дорогу" и выехал на перекресток, где и произошло столкновение двух автомобилей. После этого оба улетели в сторону в одном направлении.

Фото: Zakon.kz

Kia, заскочив на бордюр, врезалась в сосну. Mitsubishi перелетел через тот же бордюр и врезался в забор и стену продуктового магазина.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадал водитель Mitsubishi. Его госпитализировала прибывшая на место аварии бригада скорой помощи.

Фото: Zakon.kz

Также медики уделили особое внимание пассажиру Kia. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам водитель транспорта покинул автомобиль до того, как его отправили на медицинское освидетельствование.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

