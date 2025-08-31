Новую школу открыли в селе Бірлік Павлодарской области

В селе Бірлік Павлодарского района произошло долгожданное событие – свои двери открыла новая школа, сообщает Zakon.kz.

Здесь образовательного учреждения не было более 40 лет после того, как в 1983 году его закрыли. В середине 1990-х годов прекратил свою работу и сельский детский сад.

Долгое время дети из Бірліка были вынуждены ездить на учебу по республиканской трассе в село Заря: почти сотня школьников ежедневно отправлялись в путь в четыре смены. Родители переживали за их безопасность. Из-за отсутствия школы ученики не могли ходить на кружки и секции. Сельчане не раз обращались с просьбой построить собственную школу.

Фото: Валерий Бугаев

Решение возвести учебное заведение в Бірліке было принято в прошлом году.

"Еще в феврале 2024 года сельчане рассказали мне, в каких условиях учатся их дети. Тогда я сказал, что мы найдем решение. Рад, что сегодня мы открываем эту школу. У детей должно быть право учиться в своем селе, заниматься творчеством и спортом", – подчеркнул аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Как отметил глава региона, проект реализован по системе оффтейк-контракта – предприниматель строит за собственные средства, а государство выкупает готовое здание. Этот механизм уже доказал свою эффективность в других районах, где удалось решить проблему аварийных школ.

Фото: Валерий Бугаев

Новая школа рассчитана на 120 учеников, общая площадь здания – более тысячи квадратных метров. Здесь оборудованы 14 кабинетов, в том числе специализированные по информатике, химии и биологии, есть современный спортзал, мастерская, библиотека, актовый зал на 48 мест, столовая и медицинский кабинет. Для дошкольников открыли мини-центр на 40 мест.

Фото: Валерий Бугаев

Вместе с учениками и учителями глава региона осмотрел спортзал, побывал в библиотеке, поговорил с поварами школьной столовой. Он отметил, что открытие школы совпало с Днем Конституции и 30-летием Основного закона страны, что делает событие особенно символичным.

Фото: Валерий Бугаев

Жители села поделились радостью. Они подчеркнули, что годами их просьбы не слышали. А теперь у них появилась уверенность в будущем и спокойствие за своих детей.