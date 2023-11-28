В одной из школ Акмолинской области открыли современный интеллектуальный кабинет

В Зерендинском районе презентовали новый "Интеллектуальный класс-конструктор" для настольных интеллектуальных игр. В школе гимназии имени Малика Габдуллина поселка Зеренда торжественно открыл свои двери новый зал для игр в шахматы и "Тоғыз құмалақ", сообщает Zakon.kz.

Здесь ученики школы будут обучаться основам популярных игр. Кабинет полностью оснащен всем необходимым оборудованием и методической литературой. Целью проекта является развитие настольных интеллектуальных игр среди сельского населения, обеспечение досуга детям и взрослым, а также социализация людей с ограниченными возможностями.

В торжественном открытии кабинета приняли участие тяжелоатлет четырёхкратный чемпион мира Илья Ильин и казахский силач, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников.

Фото: пресс-служба акимата Зерендинского района

Автором данного социально-благотворительного проекта является мировой рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, внештатный советник Акима Акмолинской области по вопросам физической культуры и спорта Сергей Цырульников. Инициативу принял и продолжил уроженец Зерендинского района и выпускник данной школы Калымтай Еламан. Совместно со своим коллегой Азатом Сейдаллиным они профинансировали проект.

"Побывав на открытии класса в поселке "Шагалалы" и увидев восторженный взгляд детей, благодарность жителей я решил сделать подобный класс в своем селе, в котором я прожил свое детство. Я считаю, надо быть всегда благодарным своей земле и учителям. Пусть этот маленький вклад будет в развитие моего села и очень хочется, чтобы из этого класса вышли чемпионы мира", – акцентировал спонсор Калымтай Еламан.

Учащиеся школы и общественность района с радостью приняли участие в открытии, дети уже во время презентации играли в интеллектуальные игры. Как сообщили в акимате Зерендинского района, это уже второй кабинет, открытый в регионе.

"В Зерендинском районе открывается второй интеллектуальный класс, мы очень рады этому событию. Благодарю всех, кто внес лепту в открытие интеллектуального класса в поселке Шагалалы, и сегодня, в районном центре мы стали свидетелями еще одного радостного события. Мы уверены, что это замечательный подарок для наших детей, в том числе, и для лиц с ограниченными возможностями. Шахматы имеют глубокую историю и вызывают интерес у молодежи. На сегодняшний день очень важно развивать детей интеллектуально. Надеюсь, что благодаря открытию таких классов наши дети покажут высокие результаты на международных соревнованиях", – акцентировал руководитель аппарата акима Зерендинского района Канат Жусупов.

Как сообщил автор проекта Сергей Цырульников, на сегодняшний день в Акмолинской области открыто 6 интеллектуальных классов.

"Совместными усилиями мы открыли такие классы в шести поселках и районах таких как Акмол, Шортанды, Егендиколь, Кажимукан и Ерейментау. Это здорово, когда люди не забывают свои корни и малую родину. Я уверен, что отсюда выйдет много чемпионов по "Тоғыз құмалақ" и шахматам", – выразил свои пожелания Сергей Цырульников.

Фото: пресс-служба акимата Зерендинского района

Тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин поздравил жителей района с открытием кабинета и призвал всех совершать полезные поступки для отчизны.

"Это только начало, нужно развиваться в этом направлении, все кто родился на этой земле обязаны отдавать дань родине. Поздравляю и желаю ученикам дисциплины и больших побед", – поздравил Ильин.

Глава государства особый упор делает на развитие спорта в регионах. "Для укрепления здоровья детей и молодежи принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры", - сказал Токаев. В этой связи модераторами проекта планируется открыть по 10 интеллектуальных классов в каждом регионе до конца 2024 года.

Алма Байгужина