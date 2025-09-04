Назарбаев Университет подтвердил высокое качество знаний поступивших в этом году

В 2024 году Назарбаев Университет ввел более гибкие условия поступления на платной основе, установив минимальный порог по IELTS на уровне 6.0 для бакалавров и 5.5. для Foundation.

Этот шаг вызвал общественный резонанс — критики опасались, что это приведёт к снижению уровня подготовки студентов. Особенно обеспокоенность высказывали некоторые выпускники вуза.

Однако спустя год после изменений цифры говорят сами за себя:

В 2025 году количество желающих поступить превысило 10 000 человек — это на 40 % больше по сравнению с предыдущим годом;

Средний балл IELTS среди поступивших составил 7.5 — выше, чем в предыдущие годы (7.3 для бакалавриата и 6.9 для Foundation среди поступающих в 2024 году).

Несмотря на смягчение порога, конкурс остался высоким, а академический уровень абитуриентов вырос. Университет по-прежнему привлекает сильнейших выпускников со всей страны.

Вице-президент НУ Асель Увалиева отметила, что рост интереса к вузу подтверждает его устойчивую репутацию:

"Только за три года число поступающих выросло с 5 000 до более чем 10 000 человек. При этом 98% наших выпускников находят работу или продолжают обучение в течение первого года после окончания. Причем 92 процента выпускников работают в Казахстане".

Дополнительным подтверждением качества стало получение университетом международной аккредитации QAA — это авторитетная британская система оценки, которая подтверждает соответствие вузов мировым стандартам в сфере образования.

Также Назарбаев Университет продолжает удерживать лидирующие позиции в мировых рейтингах. Согласно данным Times Higher Education (THE WUR), вуз входит в топ-24–29 % лучших исследовательских университетов мира, а по предметному направлению "Образование" в рейтинге World University Subject Rankings 2025 — в число 200 лучших университетов мира.