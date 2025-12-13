#Казахстан в сравнении
События

30 новых санитарных автомобилей переданы службе скорой помощи Шымкента

скорая помощь, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 16:49 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Сегодня, 13 декабря, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков в ходе рабочего объезда вручил ключи от 30 новых санитарных автомобилей городской службе скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава мегаполиса, обновление материально-технической базы медицинских организаций и экстренных служб остается одним из приоритетных направлений работы акимата. Обновление автопарка скорой помощи является важным шагом в повышении качества и оперативности оказания экстренной медицинской помощи населению.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Новые санитарные автомобили марки "Hyundai STARIA" полностью оснащены современным медицинским оборудованием. В их комплектацию входят кардиографы, дефибрилляторы-мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, электрические отсосы, кислородные баллоны, специальные носилки и защитные щитки.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Кроме того, аким города вручил медицинским учреждениям сертификаты на оборудование, приобретенное за счет средств спонсора – ТОО "Аль-Фараби фарм Лтд". В число переданного оборудования входят инкубаторы для новорожденных, а также функциональные и реанимационные кровати, которые позволят повысить качество выхаживания новорожденных и обеспечить эффективное лечение пациентов в тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Аким города подчеркнул, что системная работа по модернизации сферы здравоохранения и повышению доступности медицинских услуг для жителей Шымкента будет продолжена.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Стоит отметить, что сегодня городская служба скорой медицинской помощи функционирует на базе 10 подстанций. Круглосуточно экстренную помощь населению оказывают 115 бригад, в том числе 28 врачебных и 87 фельдшерских.

Айсулу Омарова
