Доверие президенту: рейтинг стабильно высокий

Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК (КИСИ) с 11 июля по 12 августа 2025 года провел массовый опрос населения, сообщает Zakon.kz.

Объем выборочной совокупности, по информации КИСИ, составил 8 000 человек. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента.

"Согласно данным социологического замера, среди респондентов отмечается высокий уровень общественного доверия институту президента. Глава государства неизменно занимает лидирующую позицию в рейтинге – президенту Токаеву доверяют 82,4% граждан", – сказано в сообщении.

Больше всех главе государства доверяет молодежь в возрасте 18-29 лет (90,3%). Следом идут возрастные группы 30-45 лет (82,4%), 46-60 лет (78,6%) и 61+ (77,8%). Сельское население чуть больше доверяет президенту, чем городское (84,9 и 80,9% соответственно). При этом рейтинг доверия фактически на одном уровне у респондентов с различным уровнем дохода и степени занятости.

Также анализ полученных данных демонстрирует, что в наибольшей степени главе государства доверяют работники сферы образования (89,6%) и здравоохранения (84,5%), госслужащие (87,1%), сотрудники силовых органов (96,9%), представители аграрного сектора (86,2%), науки (85,7%), культуры и искусства (85,9%).

"Таким образом, результаты социологического исследования демонстрируют устойчиво высокий уровень доверия общества главе государства, что подчеркивает эффективность проводимой государственной политики в глазах граждан", – резюмировали в КИСИ.

Фото: kisi.kz

Июньский опрос Института общественной политики показал, что казахстанцы сохраняют стабильно позитивный настрой относительно развития своей страны: большинство опрошенных – 79,4% – убеждены, что Казахстан движется в верном направлении.