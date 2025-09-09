Путь меди: от шахты до завода – фоторепортаж

В самом сердце Казахстана, на глубине сотен метров, скрывается целый подземный мир. Здесь начинается путь меди — от забоев до огненных печей и электролизных ванн. Из руды рождается катодный металл, который питает энергетику, технологии и города по всему миру, передает Zakon.kz.

Жезказган – сердце медной промышленности Казахстана, и это не просто метафора. Если взглянуть на карту, город действительно лежит почти в географическом центре страны, словно настоящий пульсирующий узел, из которого энергия металла расходится по всему Казахстану и далеко за его пределы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Среди полупустынных степей скрывается целый подземный мир. На глубине сотен метров простирается сложная сеть тоннелей, штреков и выработок, похожая на артерии и капилляры, питающие эту "медную систему". Здесь ведется добыча одного из самых ценных металлов в мире – меди, которая потом оживляет города, строит мосты, движет технологии и соединяет континенты.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Путь меди начинается именно здесь – в шахтах Жыландинской группы месторождений, расположенной в 30-35 километрах к северу от Жезказгана. Она объединяет пять богатых рудников: Итауыз, Западную и Восточную Сары-Обу, Кипшакпай и Карашошак. Производственная мощность 4,5 млн тонн руды в год. Ежедневное тут трудится более 1 000 человек.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На шахте № 65, одной из ключевых в этой группе, работа идет по сменам и четко делится на этапы: одни бригады бурят породу, другие занимаются выемкой, третьи отвечают за погрузку и транспортировку руды на поверхность.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Здесь все построено так, чтобы каждый метр руды извлекался максимально эффективно. На шахтах применяются разные методы добычи: панельно-столбовая система и подэтажное обрушение.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В первом случае рудные тела делятся на отдельные панели – своеобразные блоки, которые постепенно вырабатываются. Во втором – породу ослабляют, и она обрушается вниз по специально созданным скважинам, облегчая ее подъем на поверхность.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Из забоев добытую руду грузят в мощные подземные автосамосвалы, которые по узким тоннелям доставляют ее к рудоспускам.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Отсюда по протяженной конвейерной магистрали длиной почти два километра руда выходит на поверхность и дальше отправляется в думпкарах по железной дороге на Жезказганскую обогатительную фабрику (ЖОФ), находящуюся в 70 километрах.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Рождение концентрата

На Жезказганской обогатительной фабрике жизнь кипит не меньше, чем в шахтах. Здесь трудятся более 1 800 человек, и у каждого – своя роль в сложном производственном процессе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Директор предприятия Атен Медет Абутахирұлы отмечает, что сотрудники не спешат уходить на пенсию – напротив, многие просят продлить им трудовые договоры. Причину он видит в хороших условиях труда и достойной заработной плате, которые делает фабрику привлекательной для работников.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Впрочем, приток свежих кадров здесь тоже необходим. По словам директора, предприятие ежегодно принимает около 25-30 новых специалистов – выпускников колледжей и вузов. Дефицита молодых сотрудников пока нет, но фабрика активно готовит себе смену: опытные наставники обучают новичков прямо на производстве.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Работа на фабрике организована в три смены: часть сотрудников заступает на утреннюю, другие выходят вечером, а третьи работают в ночное время. Благодаря такой системе технологический процесс не останавливается ни на минуту – медь движется по цепочке от дробления руды до флотации и далее, к следующему этапу ее большого пути.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На эту фабрику ежедневно прибывает до 600 вагонов руды. Сначала они проходят через вагоноопрокидчики, где многотонные составы буквально переворачиваются, высыпая содержимое в огромные бункеры. Здесь начинается первая стадия превращения камня в металл: дробление и измельчение.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В гигантских мельницах руда перемалывается в порошок, который затем попадает в флотационные камеры.

"Здесь руда измельчается и отправляется на процесс флотации. Флотация – это процесс разделения минералов в водной среде, при котором одни минералы, будучи гидрофобными, прилипают к пузырькам воздуха и поднимаются наверх, образуя пенный слой концентрата. Этот слой снимается непрерывно вращающимся пеноотводом", – рассказала флотатор Гульмира Шубаева.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Девушка поделилась, что работает уже 19 лет, и за это время процессы сильно автоматизировались, ручного труда стало меньше.

"У нас, например, на первом и втором блоках уже все автоматизировано. Новые флотационные машины работают практически полностью в автоматическом режиме. Реагенты тоже подаются автоматически, все регулируется буквально пальцем – ручной труд минимизирован. Раньше были ручные штурвалы для регулирования уровня пульпы в машинах. Крутишь рычаг – регулируешь уровень. Сейчас стоит автоматика: перед тобой табло, ты просто пальцем задаешь, допустим, уровень 54, и система автоматически его поддерживает", – рассказала специалист.

Она также отметила, что за автоматикой обязательно необходимо следить – она в любой момент может выйти из строя, для этого и нужен человек, чтобы контролировать процесс. Если какие-то неполадки будут, то устранять все равно человеку.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В флотационный камерах при помощи воды, реагентов и воздуха, происходит разделение пустой породы и ценной медной составляющей. Результат – медный концентрат с высоким содержанием металла.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Далее концентрат проходит через сгущение, фильтрацию и сушку, превращаясь в плотные влажные комки зеленовато-серого цвета. Эти комки загружают в специальные контейнеры и отправляют на Жезказганский медеплавильный завод (ЖМЗ).

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

А хвосты флотации – отходы переработки – поступают в хвостохранилища. Здесь происходит осаждение твердых частиц, а очищенная вода возвращается обратно в технологический цикл.

Огненная алхимия: превращение концентрата в медь

В цехах Жезказганского медеплавильного завода металл буквально рождается заново. Здесь концентрат проходит сложный путь трансформации, превращаясь в чистейшую медь.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На заводе работают две руднотермические печи, что позволяет выходить на проектную мощность завода до 200 тыс. тонн катодной меди в год. На сегодняшний день тут трудятся порядка 2 100 человек.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По словам главного инженера Жезказганского медеплавильного завода Эльмурата Абуова, в плавильном цехе проходит три процесса: электроплавка, конвертирование и огневое рафинирование.

"Электроплавка нужна для того, чтобы переработать шихту в жидкий расплав. Конвертирование служит для удаления серы и получения медяхи черновой. Там содержание меди – 98,7 процента", – рассказал специалист.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Наш цех подготовки шихты занимается приемкой сырья – медного концентрата, который поступает с Жезказганских обогатительных фабрик, а также привозные концентраты с Балхашской, Нуказганской, Карагайлинской и других фабрик. Из концентрата мы готовим шихту, смешивая материалы для получения заданных показателей штейнов с нужным содержанием меди. Концентрат приходит к нам в сыпучем виде. После шихтовки его превращают в гранулированную массу и отправляют на электроплавку – на установку ЭКТП", – рассказал главный инженер цеха шихты Каирбек Мархабатов.

В этом цехе по штату работает около 204 человек. Ограничений по возрасту нет: как только исполняется 18 лет, ребята могут устраиваться на работу и трудиться вплоть до пенсии. Сам Каирбек Мархабатов рассказал, что пришел на завод сразу после окончания университета. Здесь же когда-то работал его отец, а сегодня трудится и жена, продолжая семейную традицию.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

После шихтовки и подготовки концентрата он поступает на электроплавку. В специальных печах при температуре свыше 1200 °C концентрат превращается в жидкий расплав. Здесь происходит отделение основного металлического слоя от пустой породы: образуется так называемый штейн – промежуточный продукт с высоким содержанием меди.



Затем штейн направляют в конвертеры, где при подаче кислорода удаляются сернистые соединения и другие примеси. На этом этапе рождается черновая медь с содержанием металла около 98,7%. И только после этого раскаленный металл попадает в анодный цех, где его разливают в массивные анодные пластины. Каждая из них тщательно проверяется на толщину, форму и вес, ведь именно от этого зависит качество финального продукта.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

После застывания пластины отправляются дальше – в цех электролиза, где медь проходит последнюю стадию очистки. В электролитных ваннах под действием электрического тока она превращается в катодный металл чистотой почти 99,99%.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В анодном цехе важно все: температура расплава, точность разлива, толщина и вес каждой пластины. От этого зависит стабильность последующих процессов и качество конечного металла.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Эти гладкие пластины – конечный продукт всей цепочки производства. Одна такая пластина весит около 65 кг.

Медь мирового качества

Катодная медь, произведенная в Жезказгане, ценится по всему миру. Ее используют в производстве кабелей, электротехники, электроники, строительстве и даже космических технологиях.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Высокая чистота металла — результат сочетания современных технологий, опыта специалистов и строгого контроля качества на каждом этапе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Но за каждой катодной пластиной стоят тысячи людей и сотни километров подземных выработок, гигантские самосвалы и мельницы, конвейеры и цеха.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Путь меди – это не просто производственный процесс. Это жизнь целого региона, который уже десятилетиями остается индустриальным сердцем Казахстана.