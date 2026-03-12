#Референдум-2026
Общество

В Казахстане упростили регистрацию по месту жительства, но не для всех

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 12:28 Фото: gov4c.kz
Сегодня, 12 марта 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") объявили хорошую новость касательно государственной услуги "Регистрация по месту жительства", сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что подтверждать регистрацию граждан от имени организаций стало проще.

"Теперь первый руководитель юридического лица, на балансе которого находится жилой фонд, может передать полномочия по подтверждению заявок на регистрацию по месту жительства уполномоченному сотруднику. Решение особенно актуально для организаций, на балансе которых находятся общежития или служебное жилье. В частности, для высших учебных заведений (вуз), академий и государственных учреждений, где регулярно обрабатывается большое количество запросов на прописку", – уточнили в НИТ в четверг.

Ранее государственные услуги, требующие подтверждения со стороны собственника-организации, могли подписываться только первым руководителем, в данном случае ректорами, и процесс сильно затягивался.

Обновление позволяет передать эти полномочия сотруднику и ускорить обработку запросов граждан.

В НИТ уточнили, что для использования госуслуги "Регистрация по месту жительства" сотруднику необходимо получить ЭЦП со статусом "Сотрудник с правом подписи".

После подтверждения полномочий он сможет самостоятельно подтверждать заявки на регистрацию по месту жительства от имени юридического лица. Уведомления на портале eGov.kz в "Личном кабинете" становятся доступными как руководителю, так и уполномоченному сотруднику. Это позволяет быстрее обрабатывать обращения и снижает риск задержек при подтверждении регистрации.

6 марта 2026 года в НИТ рассказали, где и как подать заявление казахстанцам, чтобы получить выплаты по беременности и родам.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
