МВД срочно обращается к родителям Казахстана из-за угрозы для подростков

Подростки в Казахстане все чаще оказываются вовлечены в ловушку наркобизнеса. В Министерстве внутренних дел (МВД) страны бьют тревогу и срочно обращаются к родителям, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, подросткам регулярно через социальные сети и мессенджеры предлагают "легкий заработок" в качестве так называемых "закладчиков".

Подобные предложения распространяют организаторы интернет-наркомагазинов, которые вербуют несовершеннолетних в преступную деятельность.

К сожалению, подростки, не осознавая всей тяжести правовых последствий, соглашаются на подобную "работу".

"При этом за совершение таких преступлений законодательством предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает наравне со взрослыми. Кроме того, несовершеннолетние, вовлеченные в незаконную деятельность, нередко оказываются в своеобразной ловушке, где администраторы наркомагазинов, используя шантаж и угрозы, оказывают психологическое давление, не позволяя им отказаться от дальнейшего участия в их преступной схеме, всячески пытаются удерживать подростков в наркообороте". Пресс-служба МВД РК

Согласно данным МВД, с начала 2026 года уже задержаны 23 несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков, что вдвое больше прошлого года.

Согласно Уголовному законодательству, за:

незаконное хранение наркотиков: до 7 лет лишения свободы;

изготовление, перевозка и сбыт: от 7 до 12 лет;

пропаганда и реклама наркотиков: до 6 лет лишения свободы.

Стоит помнить, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а по отдельным составам – с 14 лет.

МВД в очередной раз обращается и делает заявления, обращенные к родителям.

"Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям: интересуйтесь их окружением, интернет-активностью и источниками дохода. Уважаемая молодежь! 23 подростка уже допустили ошибку. Не становитесь на их путь. Выбирайте здоровье, образование, спорт и законный заработок". Глава управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов

Не так давно в Кокшетау состоялся показательный судебный процесс по делу о незаконном обороте психотропных веществ. Студентам дали более 7 лет за закладки.