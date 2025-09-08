Послание президента Токаева народу Казахстана: онлайн-трансляция

Фото: akorda.kz

Сегодня, 8 сентября 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов. Смотрите прямую трансляцию выступления главы государства. Кроме того, Zakon.kz ведет текстовую трансляцию.

