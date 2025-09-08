Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция

Сегодня, 8 сентября 2025 года, на совместном заседании палат Парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии примут участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, представители общественности и трудовых коллективов.

Отметим, что 29 августа, выступая на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, президент заявил:

"Как вы знаете, 8 сентября я выступлю с Посланием народу, в котором определю важнейшие цели и задачи экономической и социальной политики страны".

Примерно с 09:20 в здание Парламента прибывают депутаты двух палат, члены правительства. Самым первым из министров пришел глава Минобразования и науки РК Саясат Нурбек.

В ожидании начала мероприятия они отвечают на вопросы журналистов.

К примеру, председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев рассказал, когда и как пройдет процедура выбора названия АЭС.

Фото: Zakon.kz

"Создана рабочая группа межведомственная, в которую вошли представители практически всех заинтересованных государственных органов. Данная рабочая группа буквально на прошлой неделе утвердила состав и положение творческой комиссии. Состав мы сегодня опубликуем. Теперь эта комиссия должна разработать порядок выбора этой станции... Принципиальное решение принято, что голосование будет проводиться открытым способом на площадке eGov Mobile. То есть все граждане Казахстана получат возможность ввести свои предложения", – сказал он.

Больше всего после слухов о задержании представители СМИ ждали главу МИД РК Мурата Нуртлеу. После появления министра иностранных дел журналисты буквально окружили его, завалили вопросами, а он улыбнулся и сказал: "А вы соскучились по мне".

Фото: Zakon.kz

Комментируя слухи о своем задержании, Мурат Нуртлеу заявил:

"Это ложь и абсурд. Мне даже комментировать нечего. Вы сами видите. Я сидел на работе. У меня были совещания. Вам известно о том, что я разговаривал по телефону со своими коллегами из других стран, были рабочие встречи с инвесторами – все как обычно".

Также журналисты поинтересовались у главы МИД РК, будет ли он подавать в суд.

"Мы живем в правовом государстве. Казахстан является светским государством, есть соответствующие органы, пусть они этим занимаются, если это надо. Я на свой счет это воспринимать не собираюсь", – ответил он.

Вместе с тем министр добавил, что после Послания он собирается в командировку за рубеж.

Тем временем в 10:45 в пресс-службе президента заявили, что через несколько минут Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция выступления главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах.

Фото: akorda.kz

Онлайн-трансляцию Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана можете посмотреть здесь.

В 11:00 началось совместное заседание палат Парламента Казахстана. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов озвучил, что на заседании присутствуют 96 депутат нижней палаты, 49 депутатов верхней палаты Парламента РК, а также представители трудовых династий и молодежь.

В 11:02 зазвучал гимн Казахстана.

В 11:03 Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление. Президент заявил, что Казахстан планируется превратить в цифровую страну, и что надо ускорить принятие Цифрового кодекса.

"Мною поставлена стратегическая по всей важности задача превращения Казахстана в цифровую страну. На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологий ИИ мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие цифрового кодекса. Данный закон должен определить ключевые направления цифровизации, включая ИИ, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты. Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления с многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, будет создано министерство по искусственному интеллекту, который возглавит человек со статусом вице-премьера. Новое министерство будет заниматься регулированием внедрения ИИ во все сферы.

"Считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя премьер-министра. Перед правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение ИИ для модернизации всех сфер экономики. В целях повышения конкурентоспособности Казахстана мы должны просмотреть подходы к нашей работе". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также отметил, что на базе инвестиционной корпорации Национального банка следует создать государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных направлений нового цифрового финансового уклада.