Названа дата ежегодного Послания президента народу Казахстана
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу. Это произойдет 8 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Информацию предоставил в своем Telegram-канале советник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента", – говорится в официальном сообщении.
Кроме того, немного ранее стало известно, что Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года посетит с визитом Китайскую Народную Республику.
