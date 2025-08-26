Названа дата ежегодного Послания президента народу Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу. Это произойдет 8 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Информацию предоставил в своем Telegram-канале советник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента", – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, немного ранее стало известно, что Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года посетит с визитом Китайскую Народную Республику.