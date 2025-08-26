#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
535.99
626.36
6.64
Политика

Названа дата ежегодного Послания президента народу Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, Послание, 8 сентября, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 09:11 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу. Это произойдет 8 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Информацию предоставил в своем Telegram-канале советник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат Парламента", – говорится в официальном сообщении.

Фото: akorda.kz

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 09:11
Послание народу Казахстана – 2024: о чем говорил Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, немного ранее стало известно, что Токаев по приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года посетит с визитом Китайскую Народную Республику.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР
Политика
09:01, Сегодня
Токаев по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР
Токаев принял министра иностранных дел Японии
Политика
15:01, 25 августа 2025
Токаев принял министра иностранных дел Японии
Токаеву передали специальное послание от президента Конго
Политика
11:43, 25 августа 2025
Токаеву передали специальное послание от президента Конго
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: