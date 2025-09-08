Это кощунство: строительство нового ресторана привело к скандалу в Актобе

Жители Актобе выступили против строительства ресторанного комплекса в центре города. По стечению обстоятельств участок находится на проспекте имени героини Алии Молдагуловой. А прямо напротив – военный институт имени Талгата Бегельдинова, сообщает Zakon.kz.

Люди рассказали КТК, что питейные заведения в таком месте не просто кощунство, но и угроза безопасности.

"В канун столетия нашей героини Алии Молдагуловой мы хотим построить на ее проспекте еще одно питейное заведения. У нас и так их в городе хватает. И я считаю, это кощунство. Тем более на этой улице легендарной Алии Молдагуловой таких заведений быть не должно". Алдаберген Жапахов

Отмечается, что участок, где закипела стройка, был огорожен еще восемь лет назад. Все это время за высоким забором копился мусор. Но теперь внезапно появились техника и паспорт объекта. И актюбинцы поняли: здесь будет не сквер, о котором они мечтали, а очередное заведение с алкоголем и музыкой до утра.

"Как продают эти участки? На какие деньги? Это что, мешок денег нужно? Или нам нужно с этого района собрать деньги и выкупить, что ли, эту землю? Ну, помогите! Мы уже не обращаемся. Одни отписки: "Выкупили, выкупили". Ну дайте им другой участок. Оставьте нам этот участок. Столько земли во всем Актобе!" Людмила Ткачёва

Жители говорят, одного ресторана под окнами им уже достаточно. Там, жалуются, постоянный шум, драки и музыка до глубокой ночи. Теперь напротив военного института собираются открыть еще один. И это, считают люди, прямое неуважение к будущим офицерам.

"Как можно было построить ресторан? И строить собираются второй ресторан на территории, которая должна принадлежать государству. Это государственная территория. Здесь должен быть сквер. И напротив находится военный институт имени Талгата Бегельдинова. Это военный стратегический объект. Как может здесь существовать два ресторана?! Если земля или часть земли не используется по назначению в течение трех лет, земля должна быть изъята в пользу государства". Айгуль Шаяхметова

В акимате сообщили: участок был продан в частные руки в 2003 году. С тех пор его перепродавали новым владельцам еще несколько раз. Последний хозяин, по данным чиновников, появился пять лет назад и теперь намерен довести стройку до конца – хотят этого жители или нет. К слову, попытки связаться с ним не принесли результатов.

"Он перепродавался несколько раз. В 2020 году он был приобретен другим юридическим лицом, и в 2023 году на него было получено архитектурно-планировочное задание на строительство ресторанного комплекса. Эскизный проект согласован в рамках действующего законодательства. Согласно закону и правилу архитектуры, оснований для отказа не предусмотрено". Главный специалист отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата г. Актобе Жанаргуль Макашева

По закону, если земля не используется по назначению в течение трех лет, она должна быть изъята в пользу государства. Но этот участок долгие годы пустовал, переходил из рук в руки и так и не стал общественным пространством. И похоже, что ни память о легендарной Алие Молдагуловой, ни близость военного института не способны остановить строительство очередного ресторана.

