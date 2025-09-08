В Алматы принудительно изымут 74 земельных участка для строительства дорог

Принято постановление акимата города Алматы от 4 сентября 2025 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 74 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Турксибском и Медеуском районах города Алматы, для строительства дорог в полицентре "Восточные ворота", – говорится в документе. Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года. Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке. В свою очередь КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" необходимо: обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление городской мобильности города Алматы";

принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством РК. Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима города Алматы. В постановлении также указан перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению. Согласно планировке города, полицентр "Восточные ворота" (район Талгарского и Кульджинского трактов) станет логистическим хабом и выставочно-развлекательным центром с крупным транспортным узлом ввиду близости к аэропорту и трассе Западная Европа – Западный Китай.

