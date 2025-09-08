#АЭС в Казахстане
Право

В Алматы принудительно изымут 74 земельных участка для строительства дорог

Дорожное строительство, строительство развязки, строительство развязок, строительство дороги, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 15:49 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Принято постановление акимата города Алматы от 4 сентября 2025 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение 74 земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в Турксибском и Медеуском районах города Алматы, для строительства дорог в полицентре "Восточные ворота", – говорится в документе.

Датой принудительного отчуждения определено – до 31 декабря 2027 года.

Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке.

В свою очередь КГУ "Управление земельных отношений города Алматы" необходимо:

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Управление городской мобильности города Алматы";
  • принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством РК.

Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима города Алматы.

В постановлении также указан перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению.

Согласно планировке города, полицентр "Восточные ворота" (район Талгарского и Кульджинского трактов) станет логистическим хабом и выставочно-развлекательным центром с крупным транспортным узлом ввиду близости к аэропорту и трассе Западная Европа – Западный Китай.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
