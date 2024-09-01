ДТП произошло на мосту в Актобе: есть пострадавшие

В Актобе 1 сентября на проспекте А. Молдагуловой в районе моста произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Honda, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон" со ссылкой на полицию, в результате аварии пострадали четыре человека. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также водитель Honda были доставлены в больницу. Возраст пострадавших составляет от 40 до 68 лет.

"Один из мужчин отказался от госпитализации и будет проходить лечение амбулаторно. Трое пострадавших были госпитализированы в многопрофильную областную больницу, где они находятся в реанимации", — сообщили изданию в областном управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Авария с участием такси произошла в Алматы, пострадали три человека.