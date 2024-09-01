Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ДТП произошло на мосту в Актобе: есть пострадавшие

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 01:14 Фото: polisia.kz
В Актобе 1 сентября на проспекте А. Молдагуловой в районе моста произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Honda, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон" со ссылкой на полицию, в результате аварии пострадали четыре человека. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также водитель Honda были доставлены в больницу. Возраст пострадавших составляет от 40 до 68 лет.

"Один из мужчин отказался от госпитализации и будет проходить лечение амбулаторно. Трое пострадавших были госпитализированы в многопрофильную областную больницу, где они находятся в реанимации", — сообщили изданию в областном управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Авария с участием такси произошла в Алматы, пострадали три человека. 

Читайте также

Две туристки заблудились в горах Заилийского Алатау из-за густого тумана
Две туристки заблудились в горах Заилийского Алатау из-за густого тумана
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
В Шымкенте полицейского ударили ножом в спину во время патрулирования
Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска
ЧП на шахте "Востокцветмет": расследованием займется специальная комиссия
Диана Абдуллаева
Актобе ДТП 2024 год Аварии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: