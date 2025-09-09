Какие последствия грозят деструктивным пассажирам в Казахстане
Деструктивные пассажиры – это пассажиры, которые своими действиями нарушают правила поведения и безопасности, создают угрозу жизни и здоровью окружающих, наносят ущерб авиакомпании или аэропорту.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) выделяет четыре уровня деструктивных пассажиров:
- 1 уровень – несоблюдение или нарушение правил поведения, в том числе под воздействием алкогольного или наркотического опьянения, курение на борту, оскорбления;
- 2 уровень – применение силы, причинение ущерба имуществу или агрессия по отношению к сотрудникам или экипажу;
- 3 уровень – действия, представляющие угрозу жизни, в том числе с использованием оружия;
- 4 уровень – еще более опасные случаи: проникновение в кабину пилотов, тяжкий вред здоровью экипажу или другим пассажирам, и другое.
Подобные действия представляют прямую угрозу безопасности на борту самолета, могут привести к вынужденной посадке, срыву расписания рейсов и значительным финансовым потерям, в том числе и для пассажиров.
Фото: shutterstock
Какие действия предпринимают авиакомпании в отношении деструктивных пассажиров
- В аэропорту – сотрудники авиакомпании заполняют необходимые документы и передают деструктивного пассажира в линейный отдел полиции в аэропорту.
- На борту самолета – экипаж фиксирует нарушения и по прилете передает деструктивного пассажира в линейный отдел полиции.
- Если пассажир продолжает представлять риск безопасности полетов, авиакомпания до вылета может отказать в перевозке или произвести вынужденную посадку.
- Авиакомпании вправе инициировать судебное дело для защиты чести и достоинства своих сотрудников и возмещения материального ущерба, причинённого вследствие деструктивного поведения пассажира.
Ответственность по закону РК
- За хулиганство, неповиновение сотрудникам полиции, курение на борту предусмотрена административная ответственность, включая штрафы и возможный арест.
- За заведомо ложные сообщения об угрозе (например, о наличии бомбы или оружия) предусмотрена уголовная ответственность по статье 273 УК РК, с максимальным наказанием – лишением свободы до 5 лет.
- За нападение на экипаж или угрозу безопасности полета предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.
В соответствии с законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", авиакомпания ведет перечень пассажиров, воздушная перевозка которых ограничена. Внесение в данный список осуществляется за нарушение правил поведения на борту, создающее угрозу безопасности.
Основания для включения в реестр подробно изложены в законе "Об использовании воздушного пространства Казахстана и деятельности авиации".
Фото: shutterstock
К деструктивным действиям также относятся случаи ослепления пилотов лазером во время выполнения рейса. Лазер способен временно ослепить или дезориентировать экипаж. Подобные действия, особенно при взлете и посадке, создают серьезные риски для безопасности пассажиров, экипажа и воздушного судна.
Согласно действующему законодательству Казахстана, умышленное ослепление пилота с использованием лазерного устройства квалифицируется как уголовное преступление и может повлечь наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.