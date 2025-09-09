#АЭС в Казахстане
Общество

Какие последствия грозят деструктивным пассажирам в Казахстане

скандал, аэропорт, пассажиры, наказание, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 16:43 Фото: shutterstock
Авиаперевозки – это зона повышенной ответственности, где безопасность каждого пассажира напрямую зависит от строгого соблюдения правил. Аэропорт, как стратегический объект, ежедневно обеспечивает безопасность тысячи людей, поэтому даже малейшие нарушения неприемлемы.

Деструктивные пассажиры – это пассажиры, которые своими действиями нарушают правила поведения и безопасности, создают угрозу жизни и здоровью окружающих, наносят ущерб авиакомпании или аэропорту.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) выделяет четыре уровня деструктивных пассажиров:

  • 1 уровень – несоблюдение или нарушение правил поведения, в том числе под воздействием алкогольного или наркотического опьянения, курение на борту, оскорбления;
  • 2 уровень – применение силы, причинение ущерба имуществу или агрессия по отношению к сотрудникам или экипажу;
  • 3 уровень – действия, представляющие угрозу жизни, в том числе с использованием оружия;
  • 4 уровень – еще более опасные случаи: проникновение в кабину пилотов, тяжкий вред здоровью экипажу или другим пассажирам, и другое.

Подобные действия представляют прямую угрозу безопасности на борту самолета, могут привести к вынужденной посадке, срыву расписания рейсов и значительным финансовым потерям, в том числе и для пассажиров.

Фото: shutterstock

В Казахстане деструктивные действия квалифицируются как правонарушения и влекут серьезные правовые последствия – от административных штрафов до уголовной ответственности и ограничения свободы.

Какие действия предпринимают авиакомпании в отношении деструктивных пассажиров

  • В аэропорту – сотрудники авиакомпании заполняют необходимые документы и передают деструктивного пассажира в линейный отдел полиции в аэропорту.
  • На борту самолета – экипаж фиксирует нарушения и по прилете передает деструктивного пассажира в линейный отдел полиции.
  • Если пассажир продолжает представлять риск безопасности полетов, авиакомпания до вылета может отказать в перевозке или произвести вынужденную посадку.
  • Авиакомпании вправе инициировать судебное дело для защиты чести и достоинства своих сотрудников и возмещения материального ущерба, причинённого вследствие деструктивного поведения пассажира.

Ответственность по закону РК

  • За хулиганство, неповиновение сотрудникам полиции, курение на борту предусмотрена административная ответственность, включая штрафы и возможный арест.
  • За заведомо ложные сообщения об угрозе (например, о наличии бомбы или оружия) предусмотрена уголовная ответственность по статье 273 УК РК, с максимальным наказанием – лишением свободы до 5 лет.
  • За нападение на экипаж или угрозу безопасности полета предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

В соответствии с законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", авиакомпания ведет перечень пассажиров, воздушная перевозка которых ограничена. Внесение в данный список осуществляется за нарушение правил поведения на борту, создающее угрозу безопасности.

Основания для включения в реестр подробно изложены в законе "Об использовании воздушного пространства Казахстана и деятельности авиации".

Фото: shutterstock

К деструктивным действиям также относятся случаи ослепления пилотов лазером во время выполнения рейса. Лазер способен временно ослепить или дезориентировать экипаж. Подобные действия, особенно при взлете и посадке, создают серьезные риски для безопасности пассажиров, экипажа и воздушного судна.

Согласно действующему законодательству Казахстана, умышленное ослепление пилота с использованием лазерного устройства квалифицируется как уголовное преступление и может повлечь наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Айсулу Омарова
