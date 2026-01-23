В авиации Казахстана выявили критическую проблему

Фото: unsplash

Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева 23 января 2026 года на заседании Общественной палаты при Мажилисе заявила о нехватке провозной емкости авиаперевозок, передает корреспондент Zakon.kz.

Она назвала ситуацию общемировой проблемой. "После пандемии пассажиропоток растет настолько, что концерны не успевают с выпуском самолетов, доставки постоянно задерживаются. Поэтому провозная емкость остается недостающим фактором как в Казахстане, так и по всему миру и составляет около 20%", – сказала Томпиева. Она также сообщила о результатах аудита авиационной безопасности, проведенного в 2025 году. "По итогам аудита мы получили 95,7%. Практически мы находимся на первом месте в СНГ и зашли в топ-20, если сравнивать по всему миру. Вместе с тем у нас остается на уровне 51% один из 8 критических элементов – это расследование авиационных происшествий. В связи с этим был создан Центр расследований авиационных происшествий, который, как мы планируем, в будущем начнет работать на региональном уровне", – добавила Томпиева. Ранее заместитель председателя Общественной палаты при Мажилисе Галым Байтук заявил о необходимости решения проблемы невозвратных билетов на самолеты.

