Общество

В авиации Казахстана выявили критическую проблему

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 16:24 Фото: unsplash
Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева 23 января 2026 года на заседании Общественной палаты при Мажилисе заявила о нехватке провозной емкости авиаперевозок, передает корреспондент Zakon.kz.

Она назвала ситуацию общемировой проблемой.

"После пандемии пассажиропоток растет настолько, что концерны не успевают с выпуском самолетов, доставки постоянно задерживаются. Поэтому провозная емкость остается недостающим фактором как в Казахстане, так и по всему миру и составляет около 20%", – сказала Томпиева.

Она также сообщила о результатах аудита авиационной безопасности, проведенного в 2025 году.

"По итогам аудита мы получили 95,7%. Практически мы находимся на первом месте в СНГ и зашли в топ-20, если сравнивать по всему миру. Вместе с тем у нас остается на уровне 51% один из 8 критических элементов – это расследование авиационных происшествий. В связи с этим был создан Центр расследований авиационных происшествий, который, как мы планируем, в будущем начнет работать на региональном уровне", – добавила Томпиева.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты при Мажилисе Галым Байтук заявил о необходимости решения проблемы невозвратных билетов на самолеты.

Азамат Сыздыкбаев
