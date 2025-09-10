В Шымкенте прошло совещание по обсуждению Послания главы государства

В Шымкенте состоялось совещание, посвященное обсуждению Послания главы государства.

С вступительным словом выступил аким города Габит Сыздыкбеков.

"Задачи, поставленные нашим президентом, – это прочный фундамент развития нашей страны в новую эпоху. Для достижения этих целей каждый из нас должен упорно трудиться и вносить свой вклад в благополучие страны", – отметил градоначальник.

В совещании, прошедшем в городском акимате, приняли участие представители различных государственных органов, депутаты городского маслихата, члены общественного совета, представители интеллигенции, руководители высших учебных заведений, а также представители сферы образования, культуры и других отраслей.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

По словам Габита Сыздыкбекова, каждое Послание президента определяет конкретное направление развития страны и укрепляет веру народа в будущее. Глава государства в своем Послании поднял актуальные вопросы, касающиеся экономического процветания страны, социальной стабильности, развития науки и технологий, а также построения справедливого общества. Все задачи, поставленные президентом, направлены на повышение качества жизни нашего народа и укрепление мощи нашего государства.

В ходе совещания государственные и общественные деятели, руководители вузов, ученые, эксперты и представители различных сфер высказали свое мнение по важным вопросам, затронутым в Послании главы государства.

Председатель городского маслихата Шымкента Бахадыр Нарымбетов подчеркнул, что одной из ключевых задач, отмеченных президентом, является привлечение значительных инвестиций в страну, так как это главный механизм устойчивого экономического развития и повышения благосостояния населения.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"Как отметил глава государства, привлечение инвестиций является прямой задачей не только центральных органов, но и местной исполнительной власти. Президент особо подчеркнул, что акимы несут личную ответственность за инвестиционный климат в регионах", – сказал Бахадыр Нарымбетов.

Председатель совета директоров Университета имени Жумабека Ташенева Оналбай Аяшев акцентировал внимание на том, что наука – самый прочный оплот развития страны, а искусственный интеллект и цифровые технологии – движущая сила науки в новом веке.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

"Искусственный интеллект – это не просто технологический инструмент, это глубокий синтез знаний и науки. В современную эпоху ни наука, ни экономика не смогут продвигаться вперед без квалифицированных специалистов с качественным образованием и отличным владением IT-сферой. Поэтому поручения президента по подготовке специалистов нового поколения и тесной связи цифровизации с наукой являются стратегическим решением для развития страны", – отметил Оналбай Аяшев.

Он добавил, что в стране принимаются масштабные меры по поддержке образования и науки. В последние годы открываются филиалы ведущих зарубежных университетов и укрепляется сотрудничество с международными научными центрами, что является ярким проявлением интеграции казахстанской науки в мировое научное пространство. Кроме того, увеличивается финансирование науки, и значительно растут гранты, выделяемые на научные проекты. Эти шаги дают молодым ученым широкие возможности для новых исследований.

"Нетерпимость к несправедливости – зеркало гражданской совести, а непримиримость к беззаконию – сила, которая поднимает дух народа. Только придерживаясь этих принципов, мы сможем построить сильное государство. Нетерпимость к беззаконию – это не только требование к власти, но и показатель внутренней культуры каждого из нас. Не закрывать глаза на беспорядок на улице, на мелкие правонарушения в быту и на непристойное поведение в общественных местах, а выступать против этого – качество, присущее цивилизованному обществу. Там, где устанавливается порядок, улучшается жизнь народа, развивается экономика и будущее поколения становится светлым", – высказал свое отношение к Посланию айтыскер Биржан Байтуов.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В завершение совещания аким города Габит Сыздыкбеков отметил, что Послание президента – это руководство к действию по пути нового этапа развития страны. По его словам, поручения главы государства направлены на построение справедливого общества, диверсификацию экономики, совершенствование социальной сферы, а также развитие науки и инноваций.

"Город Шымкент будет активно участвовать в реализации этих задач. Мы будем систематически продолжать работу по развитию городской экономики, улучшению качества жизни населения и совершенствованию социальной инфраструктуры. Нашим главным приоритетом станет предоставление качественного образования молодежи, внедрение новых технологий и поддержка инновационных проектов", – сказал аким и дал важные поручения городским управлениям.

Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития поручено довести объем инвестиций минимум до 850 млрд тенге к концу 2025 года, увеличить объем промышленной продукции до 1 трлн тенге к концу года и довести долю малого и среднего бизнеса в городской экономике до 46,3%.

Перед Управлением цифровизации стоит задача – запустить цифровые технологии и решения в рамках дорожной карты "Smart Shymkent" по реализации проекта "Умный город" и довести количество реализуемых проектов по цифровизации до 20.

Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручено продолжить работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической сферы города. В частности, необходимо максимально увеличить транзитный потенциал города, построить новую взлетно-посадочную полосу с учетом возможностей нового терминала аэропорта. Также поручено в установленные сроки и качественно завершить работы по реконструкции автомобильной дороги А-2 и строительству продолжения проспекта Д. Кунаева.