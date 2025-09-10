В Жетысу состоялось совещание о мерах по реализации Послания главы государства

Сегодня под председательством акима области Бейбита Исабаева состоялось совещание о мерах по реализации Послания президента народу Казахстана "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

В совещании приняли участие руководители областных управлений, представители общественных организаций, а также сотрудники акиматов районов и городов в онлайн-режиме.

В своем выступлении аким области акцентировал внимание на 7 конкретных задачах, поставленных главой государства. В частности, он подробно остановился на вопросах привлечения инвестиций, развития обрабатывающей промышленности, транспортно-логистической отрасли, вывода сельского хозяйства на новый уровень, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и водной инфраструктуры, укрепления роли предпринимателей как движущей силы цифрового развития, всесторонней модернизации экономики через развитие человеческого капитала.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Так, благодаря формированию благоприятного инвестиционного климата в регион с момента создания области привлечено 1,2 трлн тенге инвестиций. В этом году планируется реализация 14 крупных проектов на сумму 37 млрд тенге, что позволит создать более 830 новых рабочих мест. При этом упор сделан на развитие двух активно действующих специальных экономических зон, обладающих значительным инвестиционным и логистическим потенциалом. В этой связи глава региона подчеркнул необходимость внедрения эффективной модели системной работы с инвесторами и строгого контроля за реализацией запланированных инвестиционных проектов в установленные сроки.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Кроме того, область обладает высоким потенциалом в сфере обрабатывающей промышленности. В этой связи стратегическим направлением обозначено развитие высокотехнологичных производств. При этом большое значение будет иметь проект строительства в регионе Коксайского горно-обогатительного комбината по переработке меди.

А в сельском хозяйстве с начала года произведено продуктов питания на сумму 54,3 млрд тенге, ИФО составил 112,3%.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

"Перед нами стоит поставленная главой государства задача вывести сельское хозяйство на новый уровень. Доля переработки сырья сельхозпродукции в области достигла 68%. Не ограничиваясь этим, мы должны использовать имеющиеся возможности и принимать конкретные меры для дальнейшего наращивания объемов обрабатывающей промышленности. Для этого поручаю руководителям соответствующих отраслей, внедряя лучший агротехнический опыт, создать агрохабы и логистические центры, а также, поддерживая животноводство, обеспечить внутренний рынок мясом, молоком и другой сельскохозяйственной продукцией и увеличить экспорт", – сказал Бейбит Исабаев.

Затем, остановившись на вопросах развития транспортно-логистического сектора, глава региона возложил на соответствующие управления задачи по ускорению внедрения в эту сферу многофункциональной цифровой платформы управления транспортными перевозками с применением искусственного интеллекта, улучшения оказания качества услуг автотранспортным перевозчикам на границе.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Также особое внимание было уделено вопросам модернизации жилищно-коммунального хозяйства и водной инфраструктуры, внедрения влагосберегающих технологий, благоустройства населенных пунктов, развития социальной сферы, подготовки кадров и другое. Кроме того, остановившись на поставленной задаче о том, что предприниматели должны стать движущей силой цифрового развития, были озвучены планы по развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Глава региона не оставил без внимания и ряд проблем, которые до сих пор остаются актуальными в области. В том числе необходимо активизировать работу по возврату в оборот возвращенных в государственный фонд земель. Также поставлена задача довести снижение износа сетей электроснабжения до среднего показателя по республике. Отметив, что адресная социальная помощь должна оказываться только тем, кто действительно в ней нуждается, аким области поручил детально изучить ситуацию в этом отношении на местах.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

В завершение совещания Бейбит Исабаев отметил, что начался важнейший этап цифровизации:

"Развитие региона, отвечающего требованиям времени, зависит, прежде всего, от уровня внедрения системы цифровизации наряду с умением правильно организовать работу. Поэтому в дальнейшем управление цифровых технологий должно усиленно работать и быть на передовой в вопросах внедрения искусственного интеллекта во все отрасли. Надо формировать местных квалифицированных, знающих ИТ-специалистов. Перед нами стоят большие задачи, которые нам необходимо качественно реализовать на местах. Для этого в нашей области есть все возможности".

Глава региона добавил, что верит в то, что совместными усилиями область Жетысу добьется необходимого результата.