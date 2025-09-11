Новые правила игры: как Казахстану регулировать рынок электросамокатов

После Послания президента вопрос электросамокатов вновь оказался в центре общественного внимания. В Казахстане обсуждают возможные запреты, однако урбанист и политолог, сооснователь Urban Forum Kazakhstan Адиль Нурмаков считает, что такая мера не решит проблему.

По его словам, вместо ограничений государству и городам стоит заняться развитием инфраструктуры и регулированием отрасли.

Запрет – не решение

"Запреты человечество придумывает, когда речь идет о чем-то заведомо опасном. Самокаты же – это средство индивидуальной мобильности, а не источник угрозы. Проблема не в самокатах, а в нежелании решать вопросы безопасности", – подчеркивает Нурмаков.

Он напоминает: человечество не запретило автомобили, даже когда аварии уносили тысячи жизней. Вместо этого были построены дороги и введены правила дорожного движения. Точно так же, считает эксперт, нужно поступить и с электросамокатами.

Семь шагов для безопасной микромобильности

Нурмаков предлагает комплексный подход:

Развитие велоинфраструктуры. Города должны предоставлять жителям выбор, включая велодорожки и маршруты для микромобильности. Четкие стандарты для кикшеринга. В законах необходимо закрепить правила работы сервисов, включая размер парка самокатов. Геозонирование. Ограничение скорости и зон парковки через приложения – мировая практика. В парках и около школ, по мнению эксперта, скорость должна быть не выше 8-10 км/ч. Ответственность пользователей. Запрет для несовершеннолетних, верификация через eGov, а также штрафы за нарушения – не только для клиентов, но и для самих сервисов. Контроль парковки. Неправильно оставленные самокаты должны фиксироваться автоматически, а штраф выписываться оператору. Технологические решения. От датчиков веса для контроля числа пассажиров до систем автоматического торможения на спусках. Сотрудничество с акиматами. Регулирование не должно быть разовым – нужен постоянный диалог и контроль за выполнением правил.

"Запреты – это шаг назад"

Нурмаков уверен: ставка на запреты приведет лишь к конфликтам и не решит проблему системно. Гораздо эффективнее – создать условия, при которых самокаты будут безопасной и удобной частью городской среды.

"Инфраструктура и контроль эффективнее запретов", – подытожил он.

Электросамокаты уже стали частью городской жизни. Теперь выбор за властями: либо поставить на паузу удобный транспорт будущего, либо интегрировать его в безопасную и современную инфраструктуру.