Новые правила игры: как Казахстану регулировать рынок электросамокатов
По его словам, вместо ограничений государству и городам стоит заняться развитием инфраструктуры и регулированием отрасли.
Запрет – не решение
"Запреты человечество придумывает, когда речь идет о чем-то заведомо опасном. Самокаты же – это средство индивидуальной мобильности, а не источник угрозы. Проблема не в самокатах, а в нежелании решать вопросы безопасности", – подчеркивает Нурмаков.
Он напоминает: человечество не запретило автомобили, даже когда аварии уносили тысячи жизней. Вместо этого были построены дороги и введены правила дорожного движения. Точно так же, считает эксперт, нужно поступить и с электросамокатами.
Семь шагов для безопасной микромобильности
Нурмаков предлагает комплексный подход:
- Развитие велоинфраструктуры. Города должны предоставлять жителям выбор, включая велодорожки и маршруты для микромобильности.
- Четкие стандарты для кикшеринга. В законах необходимо закрепить правила работы сервисов, включая размер парка самокатов.
- Геозонирование. Ограничение скорости и зон парковки через приложения – мировая практика. В парках и около школ, по мнению эксперта, скорость должна быть не выше 8-10 км/ч.
- Ответственность пользователей. Запрет для несовершеннолетних, верификация через eGov, а также штрафы за нарушения – не только для клиентов, но и для самих сервисов.
- Контроль парковки. Неправильно оставленные самокаты должны фиксироваться автоматически, а штраф выписываться оператору.
- Технологические решения. От датчиков веса для контроля числа пассажиров до систем автоматического торможения на спусках.
- Сотрудничество с акиматами. Регулирование не должно быть разовым – нужен постоянный диалог и контроль за выполнением правил.
"Запреты – это шаг назад"
Нурмаков уверен: ставка на запреты приведет лишь к конфликтам и не решит проблему системно. Гораздо эффективнее – создать условия, при которых самокаты будут безопасной и удобной частью городской среды.
"Инфраструктура и контроль эффективнее запретов", – подытожил он.
Электросамокаты уже стали частью городской жизни. Теперь выбор за властями: либо поставить на паузу удобный транспорт будущего, либо интегрировать его в безопасную и современную инфраструктуру.