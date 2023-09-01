Право голоса: почему нужен референдум по вопросу строительства АЭС

Затронув в Послании вопрос возможного строительства в Казахстане атомной станции, президент заявил, что решить его следует посредством общенационального референдума. Zakon.kz спросил политолога о его значении для народа и государства.

Как подчеркнул глава государства в своем Послании народу Казахстана, развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом.

"Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона. Нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу", – отметил президент.

Он напомнил о своей предвыборной программе, в которой пообещал проводить референдумы по наиболее важным стратегическим проблемам. К таким относится и строительство АЭС.

По словам политолога, члена Национального курултая при президенте РК Казбека Майгельдинова, вопрос энергетической безопасности страны сегодня стоит особенно остро, ведь Казахстан по сей день находится в зависимости от соседних стран. И тем не менее президент учитывает мнение общественности.

"Дело в том, что последние 10 лет обсуждался несколько раз вопрос о строительстве АЭС, при этом определялись даже места строительства – это Восточный Казахстан, Прибалхашье, Алматинская область. Последний раз было принято решение о том, что в поселке Улкен – предварительно. Но общественность и эксперты разделились на два лагеря. Поэтому президент, чтоб прийти к консенсусу, предложил провести общенациональный референдум. Я считаю, это оптимальный подход, когда население само решает, насколько важна АЭС. Для этого необходимо обсуждение в широком поле, как среди экспертов, так и среди населения". Казбек Майгельдинов

К слову, ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев успокоил взволнованных граждан: старт строительства еще не рассматривается, стройке вообще-то предшествует целый комплекс процедур.

И такая осторожность властей около существующей лишь на стадии идеи станции вполне ожидаема.

Ведь даже в искомом Улкене мирный обмен мнениями перерос в ожесточенный спор на повышенных тонах и со взаимными претензиями. В словесной битве сошлись жители самого поселка, которые "за", и приехавшие общественники – "против". Сумеют ли сторонники и противники прийти к компромиссу, особенно в масштабе целой страны, пока непонятно.

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