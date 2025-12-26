#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
512.81
604.19
6.57
Политика

Партия "Ауыл" подвела итоги года

партия Ауыл, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 17:50 Фото: пресс-служба партии "Ауыл"
22 декабря 2025 года в Астане под руководством депутата Мажилиса, председателя Комитета по аграрным вопросам и председателя партии "Ауыл" Серіка Егізбаева состоялось отчетное семинар-совещание, посвященное подведению итогов деятельности партийных структур в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие депутаты фракции "Ауыл" в Мажилисе, руководство 20 региональных филиалов и партактив.

Текущий год стал для нашей партии одним из самых плодотворных. Благодаря нашим усилиям были реализованы тысячи мероприятий. В результате этой работы возросло доверие граждан к партии, увеличилось число единомышленников. Эта отражение искренней признательности простых людей".Серик Егизбаев

В ходе семинара-совещания был проведен комплексный анализ политической и организационной деятельности партии за отчетный период. Всесторонне рассмотрены эффективность работы региональных структур, инициативы депутатского корпуса, механизмы выстраивания обратной связи с гражданами, а также ход реализации партийных проектов.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

Знаковым событием совещания стала церемония подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве между партией "Ауыл" с Национальной конфедерацией работодателей PARYZ в лице председателя президиума Жумабека Жаныкулова.

Данное соглашение создает практическую платформу для поддержки отечественного предпринимательства и развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Стороны объединят усилия для укрепления трудовых отношений, развития социальной ответственности бизнеса и создания новых рабочих мест, что является ключевым приоритетом для развития казахстанского села.

Особым торжественным моментом стало награждение граждан, внесших неоценимый вклад в развитие партии и укрепление общественно-политической стабильности страны.

За многолетний добросовестный труд и активную гражданскую позицию юбилейными наградами были отмечены:

  • Анар Турмухамбетова – председатель правления, ректор НАО "Медицинский университет Астана";
  • Кажгали Мукатов – генерал-майор, ветеран Вооруженных сил;
  • Бауыржан Асанов – председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр";
  • Сакен Каныбеков – председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства;
  • Сания Абдрахманова – председатель правления Научно-производственного центра трансфузиологии Министерства здравоохранения.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

В ходе заседания заместители председателя партии выступили с подробными докладами, представив итоги работы по каждому из курируемых направлений.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

В выступлениях были обозначены конкретные результаты реализации партийных проектов в 2025 году, а также предложены механизмы по усилению взаимодействия между центральным аппаратом и региональными структурами.

По итогам семинара-совещания был принят ряд рекомендаций, определяющих политическую стратегию партии на следующий год, а также даны конкретные поручения региональным структурам.

Принятые решения направлены на повышение эффективности партийной деятельности, улучшение качества взаимодействия с населением и дальнейшее укрепление ответственности партии "Ауыл" в реализации общенациональных приоритетов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Казахстане могут ограничить отгрузку топлива с 1 января 2026 года: Минэнерго сделало заявление
17:54, Сегодня
В Казахстане могут ограничить отгрузку топлива с 1 января 2026 года: Минэнерго сделало заявление
Партия "Ауыл" поддержала парламентскую реформу
16:07, 11 сентября 2025
Партия "Ауыл" поддержала парламентскую реформу
Жигули Дайрабаева освободили от должности зампреда партии "Ауыл"
23:26, 27 февраля 2025
Жигули Дайрабаева освободили от должности зампреда партии "Ауыл"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: