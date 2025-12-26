Партия "Ауыл" подвела итоги года

22 декабря 2025 года в Астане под руководством депутата Мажилиса, председателя Комитета по аграрным вопросам и председателя партии "Ауыл" Серіка Егізбаева состоялось отчетное семинар-совещание, посвященное подведению итогов деятельности партийных структур в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие депутаты фракции "Ауыл" в Мажилисе, руководство 20 региональных филиалов и партактив.

Текущий год стал для нашей партии одним из самых плодотворных. Благодаря нашим усилиям были реализованы тысячи мероприятий. В результате этой работы возросло доверие граждан к партии, увеличилось число единомышленников. Эта отражение искренней признательности простых людей". Серик Егизбаев

В ходе семинара-совещания был проведен комплексный анализ политической и организационной деятельности партии за отчетный период. Всесторонне рассмотрены эффективность работы региональных структур, инициативы депутатского корпуса, механизмы выстраивания обратной связи с гражданами, а также ход реализации партийных проектов.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

Знаковым событием совещания стала церемония подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве между партией "Ауыл" с Национальной конфедерацией работодателей PARYZ в лице председателя президиума Жумабека Жаныкулова.

Данное соглашение создает практическую платформу для поддержки отечественного предпринимательства и развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Стороны объединят усилия для укрепления трудовых отношений, развития социальной ответственности бизнеса и создания новых рабочих мест, что является ключевым приоритетом для развития казахстанского села.

Особым торжественным моментом стало награждение граждан, внесших неоценимый вклад в развитие партии и укрепление общественно-политической стабильности страны.

За многолетний добросовестный труд и активную гражданскую позицию юбилейными наградами были отмечены:

Анар Турмухамбетова – председатель правления, ректор НАО "Медицинский университет Астана";

Кажгали Мукатов – генерал-майор, ветеран Вооруженных сил;

Бауыржан Асанов – председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр";

Сакен Каныбеков – председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства;

Сания Абдрахманова – председатель правления Научно-производственного центра трансфузиологии Министерства здравоохранения.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

В ходе заседания заместители председателя партии выступили с подробными докладами, представив итоги работы по каждому из курируемых направлений.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

В выступлениях были обозначены конкретные результаты реализации партийных проектов в 2025 году, а также предложены механизмы по усилению взаимодействия между центральным аппаратом и региональными структурами.

По итогам семинара-совещания был принят ряд рекомендаций, определяющих политическую стратегию партии на следующий год, а также даны конкретные поручения региональным структурам.

Принятые решения направлены на повышение эффективности партийной деятельности, улучшение качества взаимодействия с населением и дальнейшее укрепление ответственности партии "Ауыл" в реализации общенациональных приоритетов.