Общество

Масштабный экологический месячник начался в Астане

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 10:30 Фото: акимат Астаны
Сегодня, 13 сентября, в столице стартовал традиционный экологический месячник "Таза Қазақстан: Таза Астана" в рамках масштабной акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Участие в нем принимают жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, депутаты маслихата и неправительственные организации, деятели культуры и спорта, ОСИ (КСК) и другие.

В рамках экоакции в Астане проводятся: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и другое.

Фото: акимат Астаны

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

В ходе экомесячника также идет посадка деревьев во всех шести районах столицы.

"Я живу в этом районе уже несколько лет и вижу, как с каждым годом наш город становится зеленее. Рядом появляются новые деревья и цветы, двор и улицы улучшают, становится приятно гулять и проводить время на свежем воздухе. Думаю, такие посадки важны для будущего столицы", – отметил один из жителей района Нура.

Фото: акимат Астаны

"Мы стараемся, чтобы каждое дерево и кустарник были высажены правильно и прижились. Для нас это не разовая акция, а системная работа по озеленению столицы. Чем больше людей подключается, тем быстрее и чище становится наш город", – подчеркнул представитель коммунальной службы столицы.

Фото: акимат Астаны

Напомним, основной целью экоакции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры.

Фото: акимат Астаны

Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города.

Айсулу Омарова
