Масштабная уборка в Астане: как прошел первый день экомесячника
Участие приняли более 25 тыс. жителей города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, представители бизнеса, спортсмены и деятели культуры, общественные деятели, депутаты маслихата, ОСИ (КСК) и другие.
Во время экосубботника было собрано более 86 тонн мусора, высажено свыше 1 тыс. зеленых насаждений.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
В рамках экоакции в Астане проведены работы по санитарной очистке города, промывке ливневых и арычных сетей, уборке улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий. Также проведено благоустройство дворов, оборудованы детские игровые и спортивные площадки, восстановлены брусчатка, бордюры и малые архитектурные формы в общественных пространствах.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Основной целью экоакции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Напомним, в столице с 13 сентября по 11 октября будет проходить традиционный экологический месячник. Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города.