#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.84
634.46
6.43
События

Масштабная уборка в Астане: как прошел первый день экомесячника

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 16:38 Фото: пресс-служба акимата Астаны
13 сентября в Астане стартовал традиционный экологический месячник "Таза Қазақстан: Таза Астана" в рамках масштабной акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Участие приняли более 25 тыс. жителей города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, представители бизнеса, спортсмены и деятели культуры, общественные деятели, депутаты маслихата, ОСИ (КСК) и другие.

Во время экосубботника было собрано более 86 тонн мусора, высажено свыше 1 тыс. зеленых насаждений.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках экоакции в Астане проведены работы по санитарной очистке города, промывке ливневых и арычных сетей, уборке улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий. Также проведено благоустройство дворов, оборудованы детские игровые и спортивные площадки, восстановлены брусчатка, бордюры и малые архитектурные формы в общественных пространствах.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Основной целью экоакции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Напомним, в столице с 13 сентября по 11 октября будет проходить традиционный экологический месячник. Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Астане и регионах объявили штормовое предупреждение на 14 сентября
События
16:53, Сегодня
В Астане и регионах объявили штормовое предупреждение на 14 сентября
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
События
15:57, Сегодня
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Гонконгская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы в Казахстан
События
15:45, Сегодня
Гонконгская авиакомпания планирует открыть прямые рейсы в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: