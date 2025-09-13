Масштабная уборка в Астане: как прошел первый день экомесячника

13 сентября в Астане стартовал традиционный экологический месячник "Таза Қазақстан: Таза Астана" в рамках масштабной акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Участие приняли более 25 тыс. жителей города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, представители бизнеса, спортсмены и деятели культуры, общественные деятели, депутаты маслихата, ОСИ (КСК) и другие.

Во время экосубботника было собрано более 86 тонн мусора, высажено свыше 1 тыс. зеленых насаждений.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках экоакции в Астане проведены работы по санитарной очистке города, промывке ливневых и арычных сетей, уборке улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий. Также проведено благоустройство дворов, оборудованы детские игровые и спортивные площадки, восстановлены брусчатка, бордюры и малые архитектурные формы в общественных пространствах.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, ликвидация несанкционированных свалок и другое.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Основной целью экоакции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Напомним, в столице с 13 сентября по 11 октября будет проходить традиционный экологический месячник. Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города.