Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября

В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" в столице с 13 сентября по 11 октября будет проходить традиционный экологический месячник "Таза Қазақстан: Таза Астана", сообщает официальный сайт столичного акимата.

В рамках месячникапланируется очистка территории города от мусора, уборка парков, скверов, дворов, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций. В ходе экомесячника также будет проходить посадка деревьев в шести районах столицы.

Акимат призывает все предприятия города, ОСИ (КСК), субъекты малого и среднего бизнеса, волонтеров и неравнодушных горожан присоединиться к экоакции и принять активное участие в благоустройстве города.

Напомним, основной целью экоакции является привлечение внимания общественности к вопросам сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры. Внести свой вклад в улучшение благоустройства улиц и дворов могут все желающие жители и организации города.