Нейрохирургия, кохлеарная имплантация и эндопротезирование: какие сложные операции делают детям в Астане

За последние семь месяцев в столичной многопрофильной детской больнице №2 провели десятки бесплатных операций на более 500 тысяч тенге. Такая высокотехнологичная медпомощь стала доступной для жителей в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, многопрофильная городская детская больница №2 является единственной медицинской организацией столицы, где оказывается специализированная хирургическая помощь детям. На базе учреждения оказывается весь спектр медицинских услуг, включая сложные и высокотехнологичные операции в области оториноларингологии, нейрохирургии и ортопедии в рамках ОСМС.

Высокотехнологичные операции требуют участия мультидисциплинарных команд врачей, применения современного оборудования, имплантов и инновационных методов лечения. Несмотря на то, что стоимость таких вмешательств может исчисляться миллионами тенге, для маленьких пациентов они полностью бесплатны.

В столичной больнице проводят кохлеарную имплантацию, которая возвращает детям слух.

В 2024 году в условиях стационара проведено 108 таких операций на сумму около 827 млн тенге. За последние 7 месяцев – 68 операций на сумму более 536 млн.

Из области нейрохирургии здесь проводятся сложные операции с применением специальных пластин, которые используются при травмах черепа, опухолях и врожденных патологиях. Они требуют ювелирной точности, уникальных навыков врачей и дорогостоящего оборудования.

Такие вмешательства спасают жизни и предотвращают тяжелую инвалидизацию. Специалисты данной медицинской организации делают также операции при опухолях головного мозга с использованием нейронавигации и нейромониторинга. В 2024 году проведено 39 хирургических вмешательств на сумму 68 млн тенге. За последние 7 месяцев текущего года – 21 операция стоимостью 38 млн тенге.

В конце 2024 года в больнице внедрена новая медицинская услуга – эндопротезирование тазобедренного сустава. Врачами больницы проведены первые хирургические вмешательства на сумму около 4,6 млн тенге.





"На сегодняшний день мы сделали 7 операций по замене тазобедренного сустава благодаря фонду, который закупил нам протезы. Само лечение было проведено за счет Фонда социального медицинского страхования. В детской ортопедии есть несколько направлений, самое дорогое из них – онкопротезирование, которое закупается Министерством здравоохранения. А также нами проводятся микрохирургические операции, которое стоят около 800 тыс. тенге. До конца года запланировано три хирургических вмешательства по замене тазобедренного сустава", – сообщил заведующий отделением ортопедии Агабек Чикинаев.