Список самых дорогих операций в Алматы: от имплантатов до пересадки органов

В 2024 году врачи в Алматы за счет средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) провели операции с использованием высоких технологией на сумму 25,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Фонда медицинского страхования составили список самых дорогих операций. Ниже специалисты подробно описали их.

Введение имплантируемой вспомогательной сердечной системы, средняя стоимость – 77,5 млн тенге

Так, рейтинг возглавляет имплантация искусственного левого желудочка сердца (LVAD). Она является спасением для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которым противопоказана трансплантация сердца.

Клипирование митрального отверстия, средняя стоимость – 17 млн тенге

В 2024 году в Алматы впервые провели эндоваскулярное клипирование митрального клапана с помощью системы MitraClip. Этот метод – альтернатива сложным открытым операциям на сердце и предназначен для пациентов, которым противопоказано традиционное хирургическое вмешательство. Специальное устройство соединяет створки клапана, уменьшая регургитацию крови.

Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток, средняя стоимость – 16,9 млн тенге

Трансплантации стволовых клеток используется при тяжелых заболеваниях крови, когда костный мозг не способен вырабатывать здоровые клетки. Также метод применяется при лечении рака, когда клетки крови повреждаются химиотерапией. Эффективность таких операций составляет от 54 до 73%.

Трансплантация печени, средняя стоимость – 8,6-9,6 млн тенге

Трансплантация печени – высокорисковая операция, так как печень отвечает за множество жизненно важных функций организма. Поиск донора, сложная хирургия и длительная реабилитация делают эту процедуру сложной.

Имплантация автоматического кардиовертера/дефибриллятора, средняя стоимость – 8,3 млн тенге

Это устройство помогает предотвратить внезапную остановку сердца у пациентов с высоким риском сердечных аритмий. Имплантированные дефибрилляторы нового поколения подключаются к системе удаленного мониторинга, что позволяет врачам контролировать состояние пациента дистанционно.

Имплантация электромагнитного слухового аппарата, стоимость – 7,6 млн тенге

Слуховой имплант – это миниатюрное устройство, которое напрямую стимулирует слуховой нерв, позволяя вернуть слух людям с тотальной глухотой или тяжелой степенью тугоухости.

Эндоваскулярная замена аортального клапана, стоимость – 6,5 млн тенге

Эта операция необходима пациентам с тяжелыми нарушениями работы аортального клапана. Во время вмешательства нефункционирующий клапан заменяют на биологический или механический протез, что позволяет восстановить нормальное кровообращение. После успешной операции пациент может прожить без повторного вмешательства 20-30 лет.

Эндоваскулярная эмболизации или окклюзия сосудов головы и шеи, стоимость – 5,9 млн тенге

Эмболизация – это современный метод лечения аневризм сосудов головного мозга. В ходе операции хирург вводит катетер и специальный материал, который перекрывает патологический сосуд, предотвращая его разрыв.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация, средняя стоимость – 5,5 млн тенге

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) – инвазивный метод, применяемый в случаях, необходимых для поддержания жизни человека. Применение этого метода подразумевает своего рода временную замену функций собственных органов пациента – сердца и легких.

Прибегают к ЭКМО в крайних случаях, когда ни лекарственная терапия, ни аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), ни другие методы лечения не дают желаемых результатов.

6 февраля 2025 года ФСМС выпустил памятку о том, как еще можно уточнить статус в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), кроме звонка в контакт-центр 1414.

В начале февраля Zakon.kz сообщал, что хирургов Павлодара удивил редкий случай: обычно они находят у пациентов не больше десятка камней. А к ним поступил пенсионер, у которого около 60 камней полностью забили протоки и желчный пузырь.