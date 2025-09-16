"Каменная сказка": казахстанка показала фантастическое место, о котором никто не знал

Жительница Казахстана отправилась на экскурсию в Западно-Алтайский заповедник. Геоархитектурный комплекс "Линейские столбы", также называемый как "Каменная сказка" оставил у нее неизгладимое впечатление, сообщает Zakon.kz.

Путешественница разместила серию снимков на своей странице в Instagram и оставила красочное описание.





"Сказка раскинулась на южной стороне Линейского хребта, занимая более восьми квадратных километров. Здесь возвышаются гранитные останцы, которые поражают не только своими причудливыми очертаниями, но и своим размерами. Некоторые из них достигают 35 метров в высоту. Высокие каменные столбы и башни образуют целый сказочный городок", – пишет автор.

Далее она считает, что "когда-то тут кипела жизнь":

"По улочкам между замками ходили великаны, тянулись вереницы верблюдов и взмывали в небо драконы. Но потом чья-то злая воля обратила в камень всех его обитателей, и город, когда-то полный жизни, застыл и превратился в галерею сказочных скульптур".

Как часто это бывает, даже местные жители не знали о существовании таких мест.

Это слишком круто!

Классно. Не знал о таком месте.

Красота.

Тоже хочу! – пишут пользователи Казнета.

Ранее корреспондент Zakon.kz отправился в горы и порадовал читателей красочным фоторепортажем.