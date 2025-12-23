#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанке проткнули легкое во время иглоукалывания

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 17:36 Фото: Zakon.kz
Жительница Казахстана, отправившись в санаторий на востоке страны, пострадала во время процедуры иглоукалывания, сообщает Zakon.kz.

Об этом инциденте заявила дочка потерпевшей.

Так, по словам автора поста, опубликованного в социальных сетях, во время сеанса иглоукалывания у мамы прокололи легкое:

"Когда ей стало плохо, врач никак не отреагировал, бегал к другим пациентам и ждал около 20 минут. После процедуры он просто вынул иглы, а мама отправилась в свою комнату. На следующий день состояние мамы ухудшилось. Вызванная скорая помощь из Шемонаихинского района подозревала сердечный приступ. После осмотра скорая исключила инфаркт и порекомендовала ехать в Усть-Каменогорск для дальнейшего обследования".

Уже в городе женщине сделали рентген.

"Диагноз был шокирующим: пневмоторакс, легкое проколото. Благодаря пункции вышло 1,5 литра воздуха из плевральной области, что спасло ей жизнь", – говорится в заключительной части рассказа.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области.

Там уточнили, что 19 декабря 2025 года в отдел полиции Шемонаихинского района поступило обращение, которое зарегистрировано в установленном порядке.

"Собранный материал направлен в РГУ "Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по ВКО" для рассмотрения и принятия решения в пределах компетенции".Пресс-служба ДП ВКО

Немного ранее мы рассказывали другую историю. Тогда алматинка утверждала, что попала в больницу с переломом позвоночника после поездки в общественном транспорте.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
