Общество

В 90% поездок самокаты используют как транспорт

Поездки по транспортному сценарию, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 15:14 Фото: Yandex Qazaqstan
Аналитики сервиса аренды самокатов Яндекс Go изучили поведение пользователей в 2025 году.

Более 90% поездок на самокатах в Казахстане совершаются регулярно – чтобы добраться на работу, учебу или до точки пересадки на другой вид транспорта.19,5% пользователей совершили более 10 поездок за сезон, это почти 100 тысяч человек.

Первые 1-2 поездки чаще носят ознакомительный характер, но начиная с третьей аренды пользователи используют самокат прежде всего для передвижения по городу. Более 90% аренд совершаются в транспортном сценарии – чтобы добраться на работу, учебу или до точки пересадки на другой вид транспорта. Почти каждый пятый пользователь (19,5%) совершил более 10 поездок за сезон и стал регулярным пользователем. Это около 100 тысяч человек по всей стране.

Более 70% активных пользователей выбирают 2-3 стабильных маршрута и едут примерно в одно и то же время с разницей всего ±10 минут. 26% всех перемещений активных пользователей приходится на "важные точки" – места, которые они посещали минимум пять раз за сезон.

Самое популярное время использования самокатов:

  • Утренний пик – 6-7 утра: поездки к метро и остановкам.
  • Дневной пик – 16-17 часов: возвращение домой или пересадки.
  • Ночная активность – 12,4% всех поездок совершается после закрытия общественного транспорта.

Средняя продолжительность таких маршрутов выше дневных, пользователи добираются домой или продолжают перемещения по городу.

За сезон пользователи в Казахстане сэкономили суммарно более 245 000 часов по сравнению с пешими маршрутами. В среднем это 29 минут экономии на каждого пользователя.

Айсулу Омарова
