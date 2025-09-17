В 90% поездок самокаты используют как транспорт

Аналитики сервиса аренды самокатов Яндекс Go изучили поведение пользователей в 2025 году.

Первые 1-2 поездки чаще носят ознакомительный характер, но начиная с третьей аренды пользователи используют самокат прежде всего для передвижения по городу. Более 90% аренд совершаются в транспортном сценарии – чтобы добраться на работу, учебу или до точки пересадки на другой вид транспорта. Почти каждый пятый пользователь (19,5%) совершил более 10 поездок за сезон и стал регулярным пользователем. Это около 100 тысяч человек по всей стране.

Более 70% активных пользователей выбирают 2-3 стабильных маршрута и едут примерно в одно и то же время с разницей всего ±10 минут. 26% всех перемещений активных пользователей приходится на "важные точки" – места, которые они посещали минимум пять раз за сезон.

Самое популярное время использования самокатов:

Утренний пик – 6-7 утра: поездки к метро и остановкам.

– 6-7 утра: поездки к метро и остановкам. Дневной пик – 16-17 часов: возвращение домой или пересадки.

– 16-17 часов: возвращение домой или пересадки. Ночная активность – 12,4% всех поездок совершается после закрытия общественного транспорта.

Средняя продолжительность таких маршрутов выше дневных, пользователи добираются домой или продолжают перемещения по городу.

За сезон пользователи в Казахстане сэкономили суммарно более 245 000 часов по сравнению с пешими маршрутами. В среднем это 29 минут экономии на каждого пользователя.