Прокат самокатов стал недоступным для алматинцев

В Алматы без предупреждения перестали функционировать все сервисы по аренде самокатов. С чем это связано, как на это реагируют жители города и когда в южной столице будет снова доступен кикшеринг, в материале Zakon.kz.

Новый сезон кикшеринга начался практически по всему Казахстану. В Алматы он стартовал еще в первую неделю марта, сразу после прихода устойчивой плюсовой температуры. Однако насладиться ездой с ветерком удалось не всем алматинцам. Утром 27 марта люди не смогли арендовать самокаты – сервисы выдавали ошибку в своих приложениях либо писали, что транспортным средством невозможно воспользоваться по различным причинам.

Фото: Zakon.kz

Для некоторых горожан отсутствие данной услуги стало настоящей проблемой.

"Я практически каждый день езжу на работу на самокате. Для меня это быстро и удобно. К сожалению, сегодня это мне не удалось. Все сервисы как один перестали функционировать. Поначалу я думал, что у меня какая- то неисправность в приложении. Попросил арендовать самокат моих знакомых. У них тоже не получилось. Как оказалось, такая проблема у всего города", – рассказал алматинец Думан Капасов.

Фото: Zakon.kz

Нельзя не заметить, что все самокаты в городе, как никогда, аккуратно выстроены у пешеходных переходов. Это особо радует автомобилистов, которым часто приходится объезжать двухколесные транспортные средства во дворах и на автомобильных стоянках.

Фото: Zakon.kz

Официальные представители сервисов по прокату самокатов комментировать ситуацию отказались. В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что руководство города к этому не причастно. А вот специалисты в области микротранспорта предполагают, что временное вето на использование двухколесного транспорта в южной столице введено по указанию органов национальной безопасности из-за грядущего крупного международного мероприятия, которое пройдет 29 марта.

"Эти действия предприняты, чтобы обеспечить безопасность гостей города, которые посетят нас на грядущем международном мероприятии. Стоит отметить, что такой практики в Алматы при проведении международных мероприятий с иностранными делегациями мы не наблюдали. Подобные действия применялись ранее в прошлом году в Астане, во время саммита ШОС", – предположил эксперт по микромобильному транспорту Ануар Джусупов.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что жителей Алматы еще накануне предупредили о возможных корректировках в дорожном движении по улицам Майлина, Кульджинскому тракту, улице Бухтарминской, ВОАД, проспекту Аль-Фараби, Достык, улице Жарокова, проспектам Абая, Назарбаева и улице Сатпаева.

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Кроме того, полицейские города сообщали о том, что 29 марта с 00:00 до 14:00 будут закрыты для посещения и проезда ВСК "Медеу" и ВГК "Шымбулак", кроме автомашин граждан, проживающих в этом районе.