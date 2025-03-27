#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Статьи

Прокат самокатов стал недоступным для алматинцев

самокаты, аренда самокатов, международные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 14:26 Фото: Zakon.kz
В Алматы без предупреждения перестали функционировать все сервисы по аренде самокатов. С чем это связано, как на это реагируют жители города и когда в южной столице будет снова доступен кикшеринг, в материале Zakon.kz.

Новый сезон кикшеринга начался практически по всему Казахстану. В Алматы он стартовал еще в первую неделю марта, сразу после прихода устойчивой плюсовой температуры. Однако насладиться ездой с ветерком удалось не всем алматинцам. Утром 27 марта люди не смогли арендовать самокаты – сервисы выдавали ошибку в своих приложениях либо писали, что транспортным средством невозможно воспользоваться по различным причинам.

Фото: Zakon.kz

Для некоторых горожан отсутствие данной услуги стало настоящей проблемой.

"Я практически каждый день езжу на работу на самокате. Для меня это быстро и удобно. К сожалению, сегодня это мне не удалось. Все сервисы как один перестали функционировать. Поначалу я думал, что у меня какая- то неисправность в приложении. Попросил арендовать самокат моих знакомых. У них тоже не получилось. Как оказалось, такая проблема у всего города", – рассказал алматинец Думан Капасов.

Фото: Zakon.kz

Нельзя не заметить, что все самокаты в городе, как никогда, аккуратно выстроены у пешеходных переходов. Это особо радует автомобилистов, которым часто приходится объезжать двухколесные транспортные средства во дворах и на автомобильных стоянках.

самокаты, приложение, Алматы, международное мероприятие, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 14:26

Фото: Zakon.kz

Официальные представители сервисов по прокату самокатов комментировать ситуацию отказались. В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что руководство города к этому не причастно. А вот специалисты в области микротранспорта предполагают, что временное вето на использование двухколесного транспорта в южной столице введено по указанию органов национальной безопасности из-за грядущего крупного международного мероприятия, которое пройдет 29 марта.

"Эти действия предприняты, чтобы обеспечить безопасность гостей города, которые посетят нас на грядущем международном мероприятии. Стоит отметить, что такой практики в Алматы при проведении международных мероприятий с иностранными делегациями мы не наблюдали. Подобные действия применялись ранее в прошлом году в Астане, во время саммита ШОС", – предположил эксперт по микромобильному транспорту Ануар Джусупов.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что жителей Алматы еще накануне предупредили о возможных корректировках в дорожном движении по улицам Майлина, Кульджинскому тракту, улице Бухтарминской, ВОАД, проспекту Аль-Фараби, Достык, улице Жарокова, проспектам Абая, Назарбаева и улице Сатпаева.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 14:26
Жителей Алматы предупредили о дорожных ограничениях 29 марта

Кроме того, полицейские города сообщали о том, что 29 марта с 00:00 до 14:00 будут закрыты для посещения и проезда ВСК "Медеу" и ВГК "Шымбулак", кроме автомашин граждан, проживающих в этом районе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
У Сатурна исчезли кольца: что это означает для Земли, объяснила астроном
Статьи
13:24, Сегодня
У Сатурна исчезли кольца: что это означает для Земли, объяснила астроном
Мастеров юрт становится меньше: казахстанка возрождает забытое ремесло предков
Статьи
13:18, Сегодня
Мастеров юрт становится меньше: казахстанка возрождает забытое ремесло предков
Жилье за миллионы: как дорожают квартиры в разных городах Казахстана
Статьи
12:46, Сегодня
Жилье за миллионы: как дорожают квартиры в разных городах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: