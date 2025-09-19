Подарок для жаксынцев: в Акмолинской области открыли современный спорткомплекс

В селе Жана Кийма распахнул двери новый спортивный комплекс имени Т. Уалиева. Просторные залы, современное оборудование, интернат для спортсменов – все это построено за счет ТОО "Агрофирма TNK". Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил новый объект, передает Zakon.kz.

В первый же день здесь чувствовался дух большой победы: ребята с горящими глазами примеряли новые ковры и тренажеры, а тренеры уверенно говорили о будущих рекордах. Праздник спорта собрал не только жителей района, но и настоящих легенд казахстанского ринга и ковра. В их числе олимпийский чемпион Юрий Мельниченко.

"В Жаксынском районе целая сеть спортивных сооружений. Именно поэтому, я думаю, этот край и богат талантами. О таких условиях городские спортсмены могут только мечтать. Здесь есть все для развития, теперь остается ждать новых чемпионов", – поделился звезда казахстанского спорта.

Директор спортшколы Олжас Султанбеков, он же главный тренер области по молодежи, не скрывал гордости:

"Сегодня у нас открытие спортивного комплекса. Здесь культивируются такие виды спорта, как борьба, бокс, волейбол. Планируется дальнейшая модернизация – на втором этаже оборудуем жилую зону для спортсменов. На первом этаже помимо тренировочных залов есть кабинеты тренеров, медпункт, раздевалки. Большой зал площадью 1100 квадратных метров вмещает три игровых поля. Поле многофункциональное – для футбола, волейбола, баскетбола. Установлены тренажеры, ковер для борцов. Сегодня здесь занимаются более 30% всех школьников из трех местных школ. Работают четыре тренера. Я сам родом из Жана Киймы, выпускник спортшколы имени Уалиева. Раньше занимался тренерской деятельностью, а сегодня имею честь возглавлять эту новую спортшколу".

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

На церемонии открытия нового спортивного комплекса в Жана Кийме аким Акмолинской области отметил, что развитие спорта в районах является важным приоритетом, ведь именно здесь закладываются основы будущих побед и рождаются имена, которыми гордится вся страна.

"Сегодняшнее событие – это не просто открытие нового здания. Это вклад в будущее наших детей и молодежи. Благодаря поддержке ТОО „Агрофирма TNK" в сельской местности созданы современные условия для занятий спортом. Жаксынская земля подарила Казахстану немало чемпионов, и я уверен, что именно здесь будут расти новые звезды, которые прославят Акмолинскую область и нашу страну на международных аренах", – отметил Марат Ахметжанов.

Воспитанники знаменитой спортшколы имени Уалиева уже вписали свои фамилии в спортивную историю страны. Дина Жоламан – чемпионка мира и Азии, двенадцать раз брала золото Казахстана по боксу. Жарманов Нурдаулет – чемпион мира среди кадетов и двукратный чемпион мира в составе легендарной команды Astana Arlans. Карина Ибрагимова стала первой представительницей Акмолинской области, получившей олимпийскую лицензию в боксе. Она – серебряный и дважды бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионка Азии, и это все результат ее таланта и работы тренера Александра Высоцкого, который более двадцати лет воспитывает спортсменов Жаксынского района. И это лишь вершина айсберга – у жаксынской земли есть и много других героев, чьи имена еще прозвучат на международных аренах и принесут Казахстану новые медали.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Сегодня более 160 детей тренируются в новом комплексе, и каждый из них мечтает повторить путь своих кумиров. В маленьком селе Жана Кийма, где еще недавно таких условий не было, теперь звучат удары по боксерским мешкам и голоса тренеров. Жаксынский район снова доказывает, что он по праву считается кузницей чемпионов, благодаря которым еще не раз зазвучит гимн Казахстана на весь мир.