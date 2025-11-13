Спортивная столица севера: как Акмолинская область меняет свою инфраструктуру

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов 13 ноября 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, что в регионе строят новую спортивную инфраструктуру, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Ахметжанов считает, что Акмолинская область уверенно закрепляет за собой репутацию одного из самых спортивных регионов Казахстана, и 2025 год стал для региона рекордным по достижениям.

"Местные спортсмены завоевали почти 800 медалей на национальной и международной арене. Впервые в истории акмолинцы стали победителями VI зимней Спартакиады Казахстана. К историческому "золоту" добавились успехи на Всемирной Универсиаде в Турине и IX зимних Азиатских играх в Харбине, где акмолинцы принесли стране золотые и бронзовые награды. На внутренней арене ярко выступила женская сборная по баскетболу, завоевавшая "серебро" чемпионата Казахстана. Но цифры – лишь верхушка айсберга. Регион последовательно выстраивает систему, где спортсмены растут не вопреки, а благодаря условиям", – дополнил глава региона.

Он также рассказал, что в Зеренде открылась первая в Казахстане спортивная школа, построенная за счет Специального государственного фонда.

"До конца года завершится строительство еще семи спортобъектов – физкультурно-оздоровительные комплексы в Красном Яре, Бестобе и Коргалжыне, плавательный бассейн в Макинске, Дворец спорта в Щучинске, многофункциональный спорткомплекс в областном центре. Кроме того, в ближайшие годы в регионе появится и объект другого масштаба – современный стадион в Кокшетау на 10 тыс. зрителей. Он станет символом спортивной столицы севера Казахстана и местом, где можно проводить турниры национального уровня", – продолжил Марат Ахметжанов.

В рамках социальной ответственности бизнеса реализованы и другие значимые спортивные инициативы.

"В Косшы возведен многофункциональный community-центр за 20 миллионов долларов США за счет Фонда Булата Утемуратова. В Кокшетау открыт первый в Казахстане спортивный стадион "FIFA Arena" и Дом шахмат при поддержке Казахстанской шахматной федерации. В Степногорске начато строительство Дворца спорта стоимостью 12 млрд тенге при участии компании "Алтыналмас", – поделился Марат Ахметжанов.

По мнению спикера, главная победа не в количестве медалей, а в том, что спорт здесь стал частью жизни – без границ между городом и селом, профессионалами и любителями.

